Власти Приангарья: бюджетный долг за 2020 год регион выплатит позднее

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году Иркутская область освобождена от погашения долга в сумме 608 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, постановлением правительства РФ от 30 апреля 2020 года №619 внесены изменения в правила проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам. При этом предусмотрено не списание задолженности по бюджетным кредитам для субъектов РФ, а лишь перенос их погашения на более поздние сроки, подчеркивают в региональном правительстве.

По состоянию на 1 мая 2020 года объем привлеченных бюджетных кредитов действительно составляет 13,4 млрд рублей из которых 6,5 млрд рублей – бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете областного бюджета. Этот кредит, в соответствии с заключенным с УФК по Иркутской области соглашением, подлежит погашению 12 мая 2020 года без возможности реструктуризации до 2029 года.

Реструктурированные ранее бюджетные кредиты в объеме 6,9 млрд рублей будут подлежать возврату в соответствии с графиками в 2021-2029 годах.

При этом объем средств, предназначавшийся к погашению в 2020 году в сумме 608 млн рублей, в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 апреля 2020 года №619 будет направлен на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта РФ, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения по итогам 2020 года налоговых и неналоговых доходов бюджета по сравнению с 2019 годом.