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Экономика / Бизнес
03.12.2019

Внесены поправки ко второму чтению бюджета Иркутской области на 2020-2022 годы

Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес поправки ко второму чтению областного бюджета на 2020-2022 годы. За счет дополнительных вливаний из федерального центра доходная часть должна увеличиться на 7,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

В очередном 2020 финансовом году трансферты из федерального бюджета в регион увеличены на 4,4 млрд рублей, или на 16%. Основная сумма дополнительных трансфертов приходится на нецелевую финансовую помощь из федерального бюджета – «плюс» 3,2 млрд рублей.

Одними из главных направлений дополнительной целевой поддержки из федерального бюджета станут субсидии: на модернизацию и строительство очистных сооружений в Иркутске в рамках федеральной программы по сохранению озера Байкал (+500 млн рублей в 2020 году); на осуществление денежных выплат в случае рождения третьего и последующих детей (+1,3 млрд рублей, в том числе в 2020 году – 107 млн рублей); на профилактику развития сердечнососудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска (+507 млн рублей, в том числе в 2020 году – 169 млн рублей); на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – врачам, фельдшерам (+486 млн рублей, в том числе в 2020 году – 166 млн рублей); на комплексное развитие сельских территорий (+322 млн рублей, в том числе в 2020 году – 195 млн рублей); на благоустройство зданий общеобразовательных организаций для соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (+230 млн рублей, в том числе в 2020 году – 190 млн рублей).

В соответствии с внесенными поправками основной объем дополнительных финансовых ресурсов направлен на поддержку сбалансированности местных бюджетов, включая обеспечение выплаты заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений и другие расходы.

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