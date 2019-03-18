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Экономика / Бизнес
19.03.2019

Вновь приостановлена деятельность «Ангарской птицефабрики»

Ангарск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На 90 суток приостановлена деятельность помещений по производству полуфабрикатов и готовой к употреблению продукции «Ангарской птицефабрики», сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

В Ангарский городской суд территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Иркутской области был направлен протокол об административном правонарушении в отношении Ангарской птицефабрики. Согласно материалам дела, при проведении административного расследования было установлено, что нарушено законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также не соблюдены требования законодательства о техническом регулировании в цехе убоя птицы и на участке по производству полуфабрикатов и готовой к употреблению продукции. Суд признал виновным в совершении административного правонарушения АО «Ангарская птицефабрика».

– Учитывая, что на сегодняшний день нарушения были устранены только в цехе убоя птицы, а остававшиеся не ликвидированы, что создает реальную угрозу для жизни и здоровья населения, суд и назначил наказание, – пояснили приставы.

Помещения опломбированы и опечатаны, руководителю организации вручен пакет документов, также он предупрежден об административной и уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда.

Напомним, по той же причине летом 2018 года «Ангарские куры» исчезли с прилавков иркутских магазинов. Как тогда сообщил Телеинформу первый заместитель гендиректора «Иркутского масложиркомбината», который является «ядром» ГК «Янта» («Ангарская птицефабрика» также входит в эту группу предприятий), Дмитрий Баймашевпредприятию требуется модернизация.

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