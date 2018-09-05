|Экономика / Бизнес
|06.09.2018
|
|
Во Всероссийский день трезвости в Приангарье не будут продавать алкоголь
|
Иркутская область, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье во Всероссийский день трезвости, 11 сентября, с 8:00 до 23:00 будет запрещена продажа алкоголя, сообщает служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
По информации пресс-службы ведомства, это ограничение действует с 2017 года и установлено постановлением правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года. Запрет не распространяется на точки общепита, где посетителям предлагают алкоголь.
В регионе в этот день запланированы мероприятия по контролю без взаимодействия с хозяйствующими субъектами в части проверки соблюдения ими установленного запрета с использованием информационных ресурсов ЕГАИС. За незаконную продажу алкоголя предусмотрен штраф – для должностных лиц он составляет 20-40 тысяч рублей, для юридических – 100-300 тысяч рублей.
КООРДИНАТЫ:
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram