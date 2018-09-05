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06.09.2018

Во Всероссийский день трезвости в Приангарье не будут продавать алкоголь

Иркутская область, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье во Всероссийский день трезвости, 11 сентября, с 8:00 до 23:00 будет запрещена продажа алкоголя, сообщает служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

По информации пресс-службы ведомства, это ограничение действует с 2017 года и  установлено постановлением правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года. Запрет не распространяется на точки общепита, где посетителям предлагают алкоголь.

В регионе в этот день запланированы мероприятия по контролю без взаимодействия с хозяйствующими субъектами в части проверки соблюдения ими установленного запрета с использованием информационных ресурсов ЕГАИС. За незаконную продажу алкоголя предусмотрен штраф – для должностных лиц он составляет 20-40 тысяч рублей, для юридических – 100-300 тысяч рублей.

КООРДИНАТЫ:

  • В целях пресечения незаконной продажи алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, во Всероссийский  день трезвости служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 11 сентября 2018 года с 8:00 до 23:00 будет принимать от жителей региона информацию о фактах незаконной продажи алкогольной продукции по телефонам горячей линии: 8 (395-2) 34-25-48, 8-950-072-30-50. Поступающая информация будет незамедлительно передаваться в уполномоченные органы для оперативного принятия мер реагирования.

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