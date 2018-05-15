Вопрос по КРИО снова сняли с повестки сессии ЗС Иркутской области

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На сессии Законодательного собрания Иркутской области в очередной раз отложен вопрос по вынесению постановления по результатам депутатского запроса к губернатору региона Сергею Левченко о деятельности Корпорации развития Иркутской области (КРИО).

С предложением снять вопрос с повестки сессии областного парламента, проходящей 16 мая, выступила председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС Ольга Носенко. Она сообщила, что комитету нужно дополнительное время для работы над вопросом.

Напомним, вопрос обсуждался на заседании комитета 10 мая. Однако основные докладчики, призванные к ответу, не явились, а заслушивать их заместителей депутаты не стали, заявив, что это неуважение к Заксобранию. В итоге депутаты признали ответ на парламентский запрос неудовлетворительным и решили вынести обсуждение на сессию областного парламента. Планировалось, что дальнейшая судьба запроса будет решаться коллегиально.

Отметим, запрос был принят 21 февраля 2018 года и обсудить его должны были ещё в апреле, но тогда также никто из докладчиков – министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский, зампред правительства Иркутской области Антон Логашов и гендиректор КРИО Олег Севрюков – не пришёл.