ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Экономика / Бизнес
09.01.2019

ВСЖД подвела итоги 2018 года

Иркутская область, Бурятия, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году показатель погрузки на ВСЖД достиг 64 млн тонн – это на 1,3% меньше прошлогодних данных. Вместе с тем грузооборот в этом году увеличился по сравнению с предыдущим на 4,5% и составил 265 млрд ткм.

Как сообщает пресс-служба компании, в декабре 2018 года на станциях ВСЖД было погружено более 5,6 млн тонн различных грузов, что практически соответствует показателю прошлого года.

По сравнению с прошлогодними значениями произошло увеличение погрузки промышленного сырья на 18,2%, каменного угля – на 8,3%, цветных металлов – на 3,8% и строительных материалов – на 2,2%. Однако по ряду номенклатур отмечено снижение. Так, погрузка железной руды снизилась на 28,4%, химикатов – на 15,4%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 10,5%, нефтяных грузов – на 8,1% и бумаги – на 5,8%.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске