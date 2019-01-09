ВСЖД подвела итоги 2018 года

Иркутская область, Бурятия, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году показатель погрузки на ВСЖД достиг 64 млн тонн – это на 1,3% меньше прошлогодних данных. Вместе с тем грузооборот в этом году увеличился по сравнению с предыдущим на 4,5% и составил 265 млрд ткм.

Как сообщает пресс-служба компании, в декабре 2018 года на станциях ВСЖД было погружено более 5,6 млн тонн различных грузов, что практически соответствует показателю прошлого года.

По сравнению с прошлогодними значениями произошло увеличение погрузки промышленного сырья на 18,2%, каменного угля – на 8,3%, цветных металлов – на 3,8% и строительных материалов – на 2,2%. Однако по ряду номенклатур отмечено снижение. Так, погрузка железной руды снизилась на 28,4%, химикатов – на 15,4%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 10,5%, нефтяных грузов – на 8,1% и бумаги – на 5,8%.