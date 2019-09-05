Японская компания будет управлять строительством объектов «Иркутского завода полимеров»

Усть-Кут, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Дочернее предприятие Иркутской нефтяной компании (ИНК) и японская «Toyo Engineering Corporation» на Восточном экономическом форуме подписали договор об управлении строительством объектов «Иркутского завода полимеров» в Усть-Куте. Об этом сообщает пресс-служба ИНК.

В сентябре прошлого года ИНК и японская компания на том же форуме подписали соглашение о сотрудничестве, за которым последовали два крупных контракта на инжиниринг и закупку оборудования для строящегося Иркутского завода полимеров.

Согласно новому договору аффилированная компания Toyo Engineering Corporation будет оказывать услуги по координации, планированию и контролю над строительством завода полимеров. Представители японской компании будут постоянно находиться на площадке завода, участвуя в процессах управления строительством.

ИНК планирует ввести завод полимеров в эксплуатацию в 2023 году. Сейчас на стройплощадке ИЗП подразделения компании ведут масштабные земляные работы, продолжаются проектирование и приобретение оборудования для завода.

Напомним, Иркутская нефтяная компания поэтапно реализует масштабный газовый проект, включающий создание системы добычи, подготовки, транспорта и переработки природного и попутного нефтяного газа своих месторождений. По состоянию на август 2019 года в него уже инвестировано 80 млрд рублей, а общий объем инвестиций составит свыше 500 млрд рублей. В рамках проекта ИНК впервые в России внедрила ряд ключевых технологий и инновационных решений.

В 2009-10 годах компания построила на Ярактинском месторождении комплекс, позволяющий обеспечить обратную закачку сухого отбензиненного газа и попутного нефтяного газа в пласт (сайклинг-процесс) с одновременным отбором газового конденсата. Он позволил решить задачу по утилизации невостребованных объемов попутного газа.

Начиная с 2015 года, ИНК занимается внедрением технологии водогазового воздействия на продуктивные пласты: это не только существенно увеличивает коэффициент извлечения нефти (КИН) на основных месторождениях компании, но и позволяет консервировать закачиваемый в пласт газ. В дальнейшем он будет использоваться для получения пропан-бутановой смеси, а также обеспечивать до трети от общего объёма загрузки будущего газохимического комплекса только за счет попутного нефтяного газа.

Построенный на первом этапе продуктопровод, соединяющий месторождения компании с усть-кутской производственной площадкой, рассчитан на одновременный транспорт смеси газов, включающей этан; при этом доля последнего может доходить до 40% от общего объема прокачиваемого сырья – это технически сложная задача в нашей стране реализована впервые.

Впервые в стране компанией были применены новые железнодорожные цистерны, произведенные по заказу компании, для доставки смеси газов потребителям.

На установках подготовки газа на Ярактинском и Марковском месторождениях общей производительностью 18 млн кубометров в сутки будет использоваться специальная технология ORTLOFF SRC, позволяющая извлекать до 98% этана от общего объема газа. Это будет реализовано также впервые в России.