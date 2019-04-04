За январь-март 2019 года Иркутская таможня перечислила в федеральный бюджет почти 5 миллиардов рублей

Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - За первый квартал 2019 года Иркутская таможня перечислила в государственную казну более 4 млрд 940 млн рублей, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства. Для сравнения, за первый квартал 2018 года было перечислено 2 млрд 471 млн рублей.

При этом, отмечают в Иркутской таможне, платежи при импорте за январь-март 2019 года составили 4 млрд 137 млн рублей, что на 2,5 млрд рублей превышает показатель предыдущего года, а платежи при экспорте – 761 млн рублей, тогда как за первый квартал 2018 года было перечислено 810 млн рублей.

Сумма иных платежей – утилизационный сбор при ввозе из-за рубежа автотранспортных средств, таможенные сборы, акцизы, штрафы, прочие неналоговые доходы и другое, – превысила в январе-марте 2019 года 42 млн рублей.