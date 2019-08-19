Заксобрание Иркутской области подготовит инициативы для поддержки малого и среднего бизнеса

Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Реализацию и ожидаемые результаты национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» обсудили на секции Законодательного собрания Иркутской области в рамках Байкальского международного форума партнеров, организованного ТПП Восточной Сибири. Как сообщает пресс-служба ЗС, участие в заседании секции приняли депутаты областного парламента, представители регионального правительства, муниципальных образований, предпринимательского сообщества, налоговой службы, антимонопольной службы, и общественных организаций. Открывая заседание секции, заместитель председателя Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников отметил, что малый и средний бизнес – основа стабильной экономики страны. – Развивать малый и средний бизнес необходимо для роста доли среднего класса, тех людей, которые создают рабочие места не только для самих себя, но и для других граждан. Это самая устойчивая, гибкая, способная моментально реагировать на малейшие изменения рынка, отрасль. Вместе с тем, согласно исследованию, проведенному с участием организации «Опора России», в Иркутской области самая низкая деловая активность среди регионов, участвовавших в исследовании. Самое время обсуждать данную тему и ставить задачи. Нам важно ваше мнение, поскольку мы заинтересованы в эффективности нашей законотворческой деятельности, – подчеркнул Александр Ведерников. Председатель Иркутского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Чалбышев напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году увеличить долю вклада малого и среднего предпринимательства в ВВП страны минимум до 30%. В настоящее время в России доля составляет около 20%. Кроме того, через 5 лет в сфере малого и среднего предпринимательств должны быть заняты не менее 25 миллионов человек. Сегодня этот показатель составляет 15 миллионов, и за последнее время снизился на 4%. По мнению Александра Чалбышева, необходима мощная популяризация предпринимательства, меры по улучшению бизнес-климата, а также эффективная реализация федеральных проектов уже в этом году. Заместитель председателя ИРО «Опора России» Алексей Волков рассказал, что в связи с ростом производительности труда на крупных предприятиях сокращается число рабочих мест. Малый и средний бизнес, в том числе, создает новые рабочие места для высвободившихся сотрудников. Малому бизнесу также проще адаптироваться к малейшим изменениям рынка и заполнять образующиеся ниши. По мнению Алексея Волкова, предпринимателям для успешного развития необходима информация о спросе на продукцию, стабильные условия на долгосрочную перспективу, доступ к финансам, а также взаимодействие с другими предпринимателями. В связи с этим он выступил с инициативой создания Дома предпринимателя в Иркутске. Участники секции также поделились опытом предпринимательской деятельности, кроме того, заслушали доклады о новшествах в налоговом законодательстве и налоговых льготах, о программах поддержки, о возможности получения кредитов, а также об участии в закупках товаров, работ и услуг инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием. По итогам заседания секции была принята резолюция, в которую включили озвученные предложения. Документ ляжет в основу работы законотворческой деятельности областного парламента. – Диалог, который начат сегодня, мы обязательно продолжим, и пакет законопроектов, который мы будем готовить по поддержке предпринимательства, по улучшению условий ведения малого и среднего бизнеса – всё это будет вынесено на общественное обсуждение, – подытожил Александр Ведерников. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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