Житель Тайшетского района и его сыновья вместе с подельниками вырубили древесины на 5 миллионов рублей

Тайшетский район, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе оперативники задержали членов организованной группы заготовителей древесины. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В конце 2019 года следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки леса в Тайшетском районе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были установлены лица, предположительно причастные к совершению преступлений. Оперативникам удалось задержать злоумышленников с поличным, на месте очередной рубки хвойного леса.

В отдел внутренних дел полицейские доставили восьмерых жителей Тайшетского района. По версии следствия, наиболее активными участниками группы являлись 54-летний местный житель и его двое сыновей, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе расследования материалов уголовного дела удалось установить, что деятельность «чёрных лесорубов» носила организованный характер. В ходе обысков изъято и приобщено в качестве вещественных доказательств два трактора, лесовоз, несколько бензопил, денежные средства около 10 миллионов рублей, предположительно добытые противоправным путём, а также другие предметы, указывающие на противозаконность действий задержанных лиц.

Всего, по оценкам специалистов, ущерб, нанесённый лесному фону, превысил 5 миллионов рублей. Помимо этого, правоохранителям удалось установить пункты приёма, куда участники группы сбывали продукцию.

По решению суда наиболее активным участником группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а руководитель пункта приема – 42-летний уроженец зарубежного государства, заключен под стражу на два месяца.

Расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере в составе организованной группы, продолжается.

Противоправную деятельность предполагаемых злоумышленников пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Иркутской области, следователи Главного следственного управления регионального МВД, сотрудники УФСБ по Иркутской области и СОБР управления Росгвардии.

Кстати, как пояснили в УФСБ, в результате комплекса совместных мероприятий сотрудники УФСБ, ГУ МВД, СУ СКР, Иркутской таможни и прокуратуры Иркутской области за полтора месяца пресекли деятельность семи организованных преступных групп, задержаны 27 человек, причастных к хищениям древесины. Всего возбуждено 81 уголовное дело:

Одно – по части 2 статьи 173.1 УК РФ – незаконное образование юридического лица,

Четыре – по части 3 статьи 191.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконной древесине,

Пять – по части 1 статьи 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов;

71 – по части 1,2,3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений.

Также выявлено 57 фактов нарушения закона об организации деятельности пунктов приёма переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области. Изъята документация, имеющая значение по уголовным делам, 13 бензопил, 12 единиц специализированной техники используемой для лесозаготовки, древесина породы сосна, лиственница и ель, объемом 178,73 кубометра.