ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Экономика / Бизнес
17.04.2020

Житель Тайшетского района и его сыновья вместе с подельниками вырубили древесины на 5 миллионов рублей

Тайшетский район, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе оперативники задержали членов организованной группы заготовителей древесины. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В конце 2019 года следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки леса в Тайшетском районе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были установлены лица, предположительно причастные к совершению преступлений. Оперативникам удалось задержать злоумышленников с поличным, на месте очередной рубки хвойного леса.

В отдел внутренних дел полицейские доставили восьмерых жителей Тайшетского района. По версии следствия, наиболее активными участниками группы являлись 54-летний местный житель и его двое сыновей, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе расследования материалов уголовного дела удалось установить, что деятельность «чёрных лесорубов» носила организованный характер. В ходе обысков изъято и приобщено в качестве вещественных доказательств два трактора, лесовоз, несколько бензопил, денежные средства около 10 миллионов рублей, предположительно добытые противоправным путём, а также другие предметы, указывающие на противозаконность действий задержанных лиц.

Всего, по оценкам специалистов, ущерб, нанесённый лесному фону, превысил 5 миллионов рублей. Помимо этого, правоохранителям удалось установить пункты приёма, куда участники группы сбывали продукцию.

По решению суда наиболее активным участником группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а руководитель пункта приема – 42-летний уроженец зарубежного государства, заключен под стражу на два месяца.

Расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере в составе организованной группы, продолжается.

Противоправную деятельность предполагаемых злоумышленников пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Иркутской области, следователи Главного следственного управления регионального МВД, сотрудники УФСБ по Иркутской области и СОБР управления Росгвардии.

Кстати, как пояснили в УФСБ, в результате комплекса совместных мероприятий сотрудники УФСБ, ГУ МВД, СУ СКР, Иркутской таможни и прокуратуры Иркутской области за полтора месяца пресекли деятельность семи организованных преступных групп, задержаны 27 человек, причастных к хищениям древесины. Всего возбуждено 81 уголовное дело:

  • Одно – по части 2 статьи 173.1 УК РФ – незаконное образование юридического лица,
  • Четыре – по части 3 статьи 191.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконной древесине,
  • Пять – по части 1 статьи 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов;
  • 71 – по части 1,2,3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений.

Также выявлено 57 фактов нарушения закона об организации деятельности пунктов приёма переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области. Изъята документация, имеющая значение по уголовным делам, 13 бензопил, 12 единиц специализированной техники используемой для лесозаготовки, древесина породы сосна, лиственница и ель, объемом 178,73 кубометра.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
В Иркутской области закрывают сауны и бани, работавшие в условиях режима самоизоляции17.04.2020
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 апреля сотрудники полиции закрыли семи саун и бань, которые предоставляли услуги в условиях пандемии коронавируса. На владельцев возбуждены дела об административных нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Житель Тайшетского района и его сыновья вместе с подельниками вырубили древесины на 5 миллионов рублей17.04.2020
-5-
Тайшетский район, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе оперативники задержали членов организованной группы заготовителей древесины. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group17.04.2020
Москва, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, даст большое эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову, главе комитета Госдумы по бюджету и налогам. Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Ростелеком» в Иркутской области подготовился к весеннему паводку17.04.2020
2020-04-17-04-14-14
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» своевременно провел мероприятия по предотвращению рисков паводка на линиях и сооружениях связи в Иркутской области. Карантин, введенный в регионе из-за коронавирусной инфекции, не отразился на качестве и сроках проведения работ, сообщает пресс-служба компании.
«Деловая среда» при участии Минэкономразвития России запускает федеральный марафон поддержки предпринимателей17.04.2020
Москва, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - 21 апреля 2020 года АО «Деловая среда» (входит в экосистему Сбербанка) при участии Минэкономразвития России запускает бесплатный федеральный марафон поддержки предпринимателей под названием #ДЕЛАЙ.
ВТБ оперативно отреагировал на просьбу депутата Александра Якубовского о «кредитных каникулах»17.04.2020
Москва, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), -  ВТБ оперативно отреагировал на просьбу депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского расширить список предпринимателей, которые могут получить кредит на выплату зарплат. Банк отменил требование по обязательному наличию зарплатного проекта для получения льготного займа на выплату зарплат, сообщает пресс-служба парламентария.
В Роспотребнадзоре считают, что указ врио губернатора об ограничительных мерах в Приангарье будет действовать до конца года17.04.2020
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Указ врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева об ограничительных мерах, направленных на предотвращение распространения коронавируса, предположительно, будет действовать минимум до конца года.
«Голод нам не грозит»: как агропром Иркутской области отозвался на нестабильную экономическую ситуацию16.04.2020
2020-04-16-09-55-23
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Аграрный сектор – одна из немногих отраслей экономики, которая продолжает работать в штатном режиме в условиях нестабильной ситуации на мировом и российском рынке. В Иркутской области по ранней весне раньше обычного начнется посевная и тревог, связанных с нестабильным рублём и пандемией коронавируса, селяне не испытывают. Впрочем, проблемы есть. Правда, они из разряда «вечных». О том, что как себя чувствует сельское хозяйство сегодня – в материале Телеинформа.
Сбербанк упростил оформление ипотечных кредитов с использованием материнского капитала16.04.2020
Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Сбербанк упростил оформление ипотечных кредитов с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В рамках благотворительного проекта «Дари еду!» в двух супермаркетах Иркутска установили продуктовые боксы16.04.2020
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Сеть гипермаркетов «Лента» совместно с благотворительным проектом «Дари еду!» установили два продуктовых бокса для пожертвований в пользу нуждающихся в иркутских магазинах сети. Кроме того, они стали появляться в других городах страны.
Иркутский асфальтобетонный завод начал свою работу на две недели раньше плана16.04.2020
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Иркутский асфальтобетонный завод начал свою работу 15 апреля. С рабочей поездкой на предприятии побывал вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, сообщает пресс-служба администрации.
Очередная партия защитных масок поступила во все муниципальные аптеки Иркутска16.04.2020
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Средства индивидуальной защиты поступили во все муниципальные аптеки Иркутска. Как сообщили в департаменте здравоохранения и социальной защиты населения администрации города, на данный момент во всех аптеках и аптечных пунктах муниципальной фармацевтической сети имеются одноразовые медицинские маски.
УФНС Приангарья: пострадавший от коронавируса бизнес получил отсрочку уплаты авансов по имущественным налогам16.04.2020
2020-04-16-07-26-46
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), –  Пострадавшие от коронавируса организации Иркутской области получили право на отсрочку уплаты авансов по имущественным налогам на шесть и пять месяцев. Об этом сообщает пресс-служба УФНС региона.
Волонтеры акции помощи #МыВместе установили «Тележки добра» в «Слатах»16.04.2020
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В 14 супермаркетах «Слата» в Иркутске установили «Тележки добра», в которых жители могут оставить любые продукты длительного хранения в цельной фабричной упаковке, кроме непродовольственных товаров. Товары могут быть приобретены как в самом супермаркете, так и в иных магазинах. Об этом сообщает пресс-служба сети.
Александр Якубовский направил запросы в ЦБ и правительство с просьбой утвердить единый перечень требований к заёмщику16.04.2020
Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Член рабочей группы правозащитного центра партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Якубовский заявил о том, что Сбербанк выдает беспроцентные кредиты на выплату МРОТ только тем субъектам малого и среднего бизнеса, которые являются зарплатными клиентами банка. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Жизнь после коронавируса: что будет с экономикой, политикой и жизненными практиками иркутян? 16.04.2020
2020-04-16-04-08-33
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - После пандемии коронавируса мир не будет прежним, обещают нам свидетели «нового апокалипсиса». COVID-19, поражающий в большей степени благополучные страны, продолжает свое победное шествие по планете, обрушивая национальные экономики и порождая волну паники и страха среди населения.
Лесопилка в Усольском районе не уплатила больше 1 миллиона рублей налогов16.04.2020
Усольский район, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Лесопилка в Усольском районе не уплатила больше 1 миллиона рублей налогов. Задолженность ликвидирована после вмешательства судебных приставов.
Фермера в Ольхонском районе подозревают в нарушении требований ветеринарного законодательства16.04.2020
Ольхонский район, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Ветеринарная служба Иркутской области сообщает о падеже сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве Куретского муниципального образования Ольхонского района. Об этом информирует пресс-служба главы региона.
Сбербанк запустил челлендж #cберегиблизких16.04.2020
Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил челлендж #cберегиблизких, суть которого - призвать сделать так, чтобы у старшего поколения не было необходимости выходить из дома в текущей ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В Иркутске при проверке торговых точек выявили 140 нарушений15.04.2020
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 апреля прошли массовые проверки торговых объектов. Проверено более 60 торговых центров, 2300 торговых точек, предприятий, организаций и учреждений.
Сергей Тен: предприятия смогут брать займы для выплаты зарплаты под государственные гарантии15.04.2020
2020-04-15-09-25-17
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На пленарной неделе в Государственной Думе РФ рассмотрели ряд важных для граждан, бизнеса и государства инициатив. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Иркутской области Сергея Тена.
Девять районов Иркутской области приступили к весенним полевым работам15.04.2020
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Девять районов Иркутской области приступили к весенним полевым работам. Об этом сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на и.о. министра сельского хозяйства Илью Сумарокова.
ФРП одобрил инвестпроекты «Фармасинтеза» по производству в Приангарье лекарства от коронавируса15.04.2020
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Два региональных инвестиционных проекта «Фармасинтеза» по производству нового лекарственного препарата для лечения коронавирусной инфекции одобрены для финансирования Фондом развития промышленности России.
УФНС Приангарья информирует о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса15.04.2020
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках минимизации рисков бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции постановлением правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409 приняты меры поддержки бизнеса, занятого в пострадавших отраслях, включая малое и среднее предпринимательство. Об этом информирует пресс-служба УФНС по Иркутской области.
Россельхознадзор: экспорт древесины из Приангарья за рубеж в январе-марте 2020 года снизился в 1,4 раза15.04.2020
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Экспорт древесины из Иркутской области в иностранные государства в первом квартале 2020 года в виде пиломатериалов снизился на 25%, а в виде круглого леса – на 62%. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области.
Сбербанк снизит ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, продающих социально-значимые товары и услуги в интернете15.04.2020
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает о снижении ставки по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через Сеть с 15 апреля 2020 года.
Сбербанк запускает платформу антикризисной поддержки для малого и среднего бизнеса15.04.2020
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк объединил на одной платформе лучших бизнес-наставников российского рынка и запустил SberUnity, проект антикризисной поддержки для малого и среднего бизнеса.
Дополнительно 100 миллионов рублей выделят в Приангарье на охрану лесов от пожаров15.04.2020
-100-
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил о решении выделить дополнительные средства в размере 100 млн рублей для обеспечения охраны лесов от пожаров. Эти деньги пойдут на авиалесоохрану отдаленных северных территорий.
Ставка налога на имущество для владельцев торгово-офисной недвижимости снижена в Иркутской области15.04.2020
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На сессии Законодательного собрания региона 15 апреля единогласно принят в первом чтении закон, предусматривающий снижение ставки по налогу на имущество для административно-деловых, офисных и торговых центров с 0,75% до 0,5% с 1 января 2020 года.
Сервис DocDoc организовал тестирование на коронавирус для компаний экосистемы Сбербанка и их партнеров15.04.2020
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сервис DocDoc (входит в экосистему Сбербанка) начинает тестирование на коронавирус COVID-19 для сотрудников и партнеров компаний экосистемы Сбербанка, не ушедших в режим самоизоляции.
Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом15.04.2020
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом. Это позволяет клиентам банка проводить сделки по приобретению жилья с использованием заемных средств даже в условиях всеобщей самоизоляции.
«Иркутская энергосбытовая компания» развивает дистанционные способы обслуживания клиентов14.04.2020
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутская энергосбытовая компания» подвела итоги обслуживания клиентов за год.
«Сбербанк страхование» запустил страховку с анализами на COVID-1914.04.2020
Москва, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» запустила новый продукт «Сбереги себя», предусматривающий страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, включая COVID-19.
Лесные «зоны контроля» в Иркутской области сократили в 3,5 раза14.04.2020
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области площадь «зон контроля» (леса, которые не тушат из-за экономической нецелесообразности) сократили с 32 млн до 9 млн га. Об этом 14 апреля на пресс-конференции рассказал и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов.
Охрана лесов в Иркутской области недофинансирована из федеральной казны на 1,5 миллиарда рублей14.04.2020
-15-
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на охрану лесов от пожаров не хватает ещё 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом 14 апреля на пресс-конференции рассказал и.о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске