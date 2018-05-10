Жителям Иркутской области предлагают выдавать пиломатериалы вместо заготовки древесины для строительства

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания начали работу над изменениями в закон о заготовке населением древесины для собственных нужд. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Как отметил вице-спикер областного парламента, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве областного парламента Кузьма Алдаров, на протяжении многих лет депутатский корпус ведет планомерную работу по совершенствованию законодательства в этой сфере.

В этот раз на повестке парламентариев – внесенный губернатором Иркутской области проект закона, которым в качестве дополнительных мер поддержки для граждан предлагается предусмотреть в законе возможность не только заготовки древесины, но и получения готовых пиломатериалов.

В частности, речь идет о древесине для возведения строений. Согласно установленным нормативам заготовки древесины для собственных нужд, на строительство гражданин может заготовить древесину в объеме до 125 кубических метров, законопроектом же предложено установить возможность получения вместо этого готовых пиломатериалов, но в меньшем объёме.

– Это должно стать дополнительной мерой поддержки для граждан, у которых заготовка древесины вызывает сложности, например, для инвалидов или людей пожилого возраста. Безусловно, такая инициатива поддерживается. Вместе с тем, мы четко понимаем, что необходимо проанализировать роль лесхозов в этом процессе, предложенные законопроектом объемы древесины и являются ли они достаточными для строительства, а также рассмотреть критерии адресности и нуждаемости при предоставлении данной меры поддержки, – отметил Кузьма Алдаров.

Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка дал поручение провести широкое публичное обсуждение законопроекта. Кроме того, предполагается, что участие в его рассмотрении примут представители федеральных структур и независимые эксперты. Планируется, что на рассмотрение профильного комитета и сессии проект закона будет вынесен в июне после получения необходимых заключений.