ТЕМЫ
Архив
< Май 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Иркутская область: экономика, бизнес
25.05.2020

Знак качества «Сделано в Приангарье» появится в Иркутской области

Саянск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутской области появится знак качества «Сделано в Приангарье». Об этом исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев заявил во время посещения агрохолдинга «Саянский бройлер».

Глава региона побывал на предприятии в ходе рабочей поездки в Саянск, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

– В Иркутской области много хороших местных товаропроизводителей, они поддерживают продовольственную безопасность региона. Их передовой опыт нужно тиражировать. Правительство Иркутской области гарантирует этим предприятиям поддержку. Одной из мер такой поддержки может стать ежегодный конкурс «Сделано в Приангарье». Наличие знака качества за лучший товар будет подразумевать его продвижение на внутреннем и внешнем рынках, – сказал Игорь Кобзев.

Глава региона добавил, что правительство Иркутской области готово создать оргкомитет и условия для проведения конкурса, если предложение будет поддержано товаропроизводителями региона. Руководство «Саянского бройлера» уже выразило готовность принять участие в проекте.

Агрохолдинг «Саянский бройлер» – один из крупнейших производителей мяса птицы и мясных полуфабрикатов в Приангарье. На предприятии осуществляется полностью замкнутый технологический процесс, продукция реализуется через фирменную торговую сеть, имеется современное оборудование, инфраструктура и система менеджмента. Здесь работает около полутора тысяч человек.

– Многие товаропроизводители и предприятия сферы торговли уже стали участниками акции «Цена зафиксирована». Мы ввели ее для поддержки жителей в условиях экономической нестабильности. Эта акция является одним из элементов проекта «Сделано в Приангарье». Количество и география ее участников расширяется, 11 товаропроизводителей области, в том числе и «Саянский бройлер» выразили готовность зафиксировать оптово-отпускные цены на собственную продукцию, – отметил Игорь Кобзев.

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области сформировала перечень товаров, реализуемых участниками проекта «Цена зафиксирована», а также торговых объектов-участников акции. Ознакомиться со списками можно на сайте ведомства https://irkobl.ru/sites/potreb/news/954095/ .

Игорь Кобзев проверил, как реализуется акция «Цена зафиксирована» в территориях, посетив один из супермаркетов в Саянске. Глава области оценил ассортимент товаров, которые продаются по специальной стоимости, и их востребованность.

– Увидел, что дефицита продуктов нет, товары по нашей социальной акции в наличии. Жители Саянска знают о проекте «Цена зафиксирована» и обращают внимание на товары со специальными ценниками, – отметил врио губернатора.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Знак качества «Сделано в Приангарье» появится в Иркутской области25.05.2020
2020-05-24-10-10-59
Саянск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутской области появится знак качества «Сделано в Приангарье». Об этом исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев заявил во время посещения агрохолдинга «Саянский бройлер».
Субъектам малого и среднего бизнеса, которые реализуют подакцизные товары, предоставят финансовую поддержку за счет бюджета23.05.2020
Москва, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Депутаты Государственной думы приняли законопроект, который позволит предоставлять финансовую поддержку за счет бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые реализуют подакцизные товары. В том числе речь идёт о предприятиях общепита и гостиничного бизнеса с лицензией на алкоголь.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 22 мая 2020 года22.05.2020
tek220520
В Тайшетском районе начнут работать мобильные отделения Сбербанка22.05.2020
Тайшетский район, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе начнут работать передвижные пункты кассового обслуживания (ППКО). В поселке Юрты и селе Шелехово начался косметический ремонт отделений Сбербанка.
Предпринимателям Приангарья отодвинули сроки уплаты арендных платежей22.05.2020
2020-05-22-09-39-47
Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Для представителей малого и среднего бизнеса, в том числе из Приангарья, арендующих федеральное имущество, увеличен период действия льготы по отсрочке уплаты арендных платежей до 1 октября 2020 года.
Сбербанк и Visa объявляют июнь безналичным22.05.2020
Москва, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и Visa объявляют о совместной акции «Безналичный июнь». Условия акции просты: чтобы принять участие, необходимо оплачивать покупки на сумму от 300 рублей картой Visa Сбербанка и не снимать наличные со своих карт. Акция продлится с 1 по 30 июня 2020 года включительно.
Разобраться с процессом получения наследства в Сбербанке стало проще22.05.2020
Москва, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил на своем сайте специальный раздел «Наследство. Вопросы и ответы», актуальный как для наследников, так и для наследодателей.
Особая встреча в День российского предпринимательства – Байкальский банк Сбербанка проведет онлайн-конференцию для малого бизнеса22.05.2020
Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На онлайн-платформе вебинар.ру 26 мая Байкальский банк Сбербанка проведет онлайн-конференцию. В программе конференции презентация мер поддержки банка для сегмента регионального малого бизнеса, анализ влияния пандемии на российскую экономику, предложения экосистемы Сбербанка, практические советы по работе с клиентами – привлечение новых, сохранение старых.
В «Единой России» подготовлено более 300 предложений по восстановлению экономики22.05.2020
Москва, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» подготовлено более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики.
МТС: число онлайн-покупок одежды в Иркутской области выросло почти в пять раз22.05.2020
Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС проанализировали, в каких категориях иркутяне чаще всего совершают онлайн-покупки и как изменилась структура трат в связи с режимом самоизоляции. Анализ собственных данных МТС Банка показал, что количество онлайн-покупок с банковских карт в магазинах одежды в апреле выросло в 4,7 раза по сравнению со среднемесячными показателями января-марта 2020 года, сообщает пресс-служба компании. Лидером по числу онлайн-транзакций по-прежнему остается оплата услуг мобильной связи − более трети от всех платежей.
Апелляционный суд отклонил протест арендатора о незаконности сделки на аренду лесного участка в Приангарье21.05.2020
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение арбитражного суда Иркутской области по иску региональной прокуратуры о признании незаконным заключения дополнительного соглашения к договору аренды лесного участка категории «защитные леса».
В Иркутской области определили правила работы вахтовым методом в условиях коронавируса21.05.2020
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Указ об организации работы вахтовым методом в Иркутской области в условиях распространения коронавируса подписал врио губернатора региона Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Сергей Сокол возглавит рабочую группу по подготовке предложений по нормализации экономики Иркутской области21.05.2020
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области при Волонтерском центре на базе регионального отделения «Единой России» будет создана рабочая группа по подготовке предложений по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и доходов граждан. Эксперты будут вести совместную работу с представителями бизнеса, общественности и при учете мнения граждан. Рабочую группу возглавит секретарь ИРО партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Сокол, сообщает пресс-служба политической организации.
За 8 часов с момента запуска «Сельской ипотеки» под 3% Сбербанк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ21.05.2020
Москва, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает, что за 8 часов с момента запуска «Сельской ипотеки» под 3% банк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В Иркутской области создали Совет по поддержке предпринимателей в условиях коронавируса21.05.2020
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На 30-й сессии Законодательного собрания принято постановление «О создании Межведомственного координационного совета по выработке предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области для минимизации негативных последствий влияния коронавирусной инфекции (COVID-19)». Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
В Иркутской области с 1 июля введут новый налог21.05.2020
-1-
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начнёт действовать на территории Иркутской области с 1 июля 2020 года. Соответствующий законопроект принят в первом чтении на 30 сессии Законодательного собрания региона. Эксперимент по введению специального налогового режима уже проходит в 23 субъектах РФ, сообщает пресс-служба регправительства.
Дефицит бюджета Иркутской области доведен до максимума21.05.2020
2020-05-21-04-45-36
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Заксобрание Иркутской области одобрило подготовленный правительством региона проект изменений в бюджет региона на 2020-2022 годы, но с учетом депутатских поправок.
Всегда на связи #БезПереплат – новая линейка тарифов МегаФона21.05.2020
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - МегаФон запускает новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат». Оператор первым предоставляет возможность абонентам сохранять оплаченные гигабайты интернета навсегда и использовать их, когда удобно, сообщает пресс-служба компании.
Сбербанк расскажет предпринимателям Приангарья о стратегии непрерывности регионального бизнеса20.05.2020
Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Как сохранить бизнес в условиях кризиса и добиться непрерывности его рабочих процессов, на онлайн-платформе 21 мая обсудят представители среднего и крупного бизнеса России. Сбербанк проводит третью онлайн-конференцию из серии «Трансформируйся сейчас» – «Непрерывность бизнеса: Антикризисные меры».
Предложения по поддержке сельскохозяйственной деятельности предпринимателей внесены в Госдуму по инициативе Михаила Щапова20.05.2020
Москва, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Деятельность рабочей группы по поддержке сельского хозяйства под руководством депутата ГД от Иркутской области Михаила Щапова стала приоритетной для руководства Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.
Сбербанк провел в Иркутске вебинар о мерах поддержки клиентов20.05.2020
2020-05-20-08-19-47
Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На площадке Байкальского банка ПАО Сбербанк состоялся вебинар, посвященный мерам поддержки клиентов и новым возможностям по страховым программам в удаленных каналах.
В ЗС Приангарья продолжают работать над налоговыми льготами для предпринимателей20.05.2020
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области в первом чтении приняло закон, направленный на предоставление налоговых льгот предпринимателям, пострадавшим в результате ограничительных мер, введенных в период пандемии.
В Приангарье подвели итоги конкурса «Лучший студенческий отряд»20.05.2020
2020-05-20-04-42-27
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области подвели итоги конкурса «Лучший студенческий отряд». В нем приняли участие 28 студенческих отрядов различных направлений: сервисные, педагогические, строительные, медицинские, отряды проводников и путины. Об этом сообщает пресс-служба АО «Труд».
Сбербанк – о реструктуризации кредитов в условиях пандемии коронавируса20.05.2020
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк рассказал жителям регионов о порядке оформления кредитов с помощью дистанционных сервисов, видах кредитования в настоящее время, а также о возможности реструктуризации займов, выданных ранее. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В Приангарье уже около 500 торговых объектов участвуют в проекте «Цена зафиксирована»19.05.2020
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области около 500 торговых объектов в 23 муниципальных образованиях принимают участие в проекте «Цена зафиксирована», сообщает пресс-служба губернатора.
Иркутская область из-за эпидемии в 2020 году потеряет, по меньшей мере, 30% турпотока19.05.2020
-2020-30-
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За первые четыре месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Иркутской области турпоток сократился на 38%.
Коршуновский ГОК нарастил добычу руды на 41%19.05.2020
Железногорск-Илимский, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») в апреле 2020 года увеличил добычу железной руды на 41% относительно апреля 2019 года.
В Бурятии только за март-апрель турпоток упал на 70%19.05.2020
-70
Бурятия, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Уже в марте-апреле этого года заполняемость туробъектов в Бурятии снизилась на 70%.
Почти 350 безработных заняты в Приангарье на общественных работах19.05.2020
-350-
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на общественных работах уже заняты 348 безработных. В целом по региону заключен 231 договор для трудоустройства 805 граждан, временно оставшихся без работы.
С начала года около 850 клиентов Сбербанка из Иркутской области начали копить при помощи страхования19.05.2020
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области в январе-апреле 2020 года оформили около 850 новых договоров страхования по программам накопительного страхования жизни (НСЖ), разработанным СК «Сбербанк страхование жизни». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Александр Якубовский провел онлайн-совещание с представителями российского бизнеса19.05.2020
Москва, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы ФС РФ Александр Якубовский провел заседание рабочей группы по управлению собственностью комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса.
«Золотое время» на Маркетплейсе «Беру» – экосистема Сбербанка расширяет пакет предложений для жителей Иркутской области19.05.2020
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальском Банке Сбербанка заключена первая сделка по размещению на интернет-платформе « БЕРУ» предложения от иркутского торгового бренда.
Сбербанк расскажет жителям Приангарья о мерах поддержки для заемщиков-физических лиц18.05.2020
Иркутск, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк ПАО Сбербанк приглашает принять участие в вебинаре «Меры поддержки физических лиц: реструктуризация действующих кредитов».
В Иркутской области впервые состоится онлайн-ярмарка вакансий18.05.2020
2020-05-18-07-30-00
Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 25 по 27 мая в Иркутской области состоится региональная онлайн ярмарка вакансий для молодежи.
Законопроекты о налоговых льготах для бизнеса Приангарья рассмотрят на очередной сессии ЗС18.05.2020
2020-05-18-05-40-02
Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Законопроекты о налоговых льготах для бизнеса Приангарья рассмотрят на очередной сессии Законодательного собрания. Антикризисный план депутатов-коммунистов, вынесенный на внеочередное заседание 18 мая, большинством голосов решили не рассматривать из-за наличия альтернативной версии закона.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)