Знак качества «Сделано в Приангарье» появится в Иркутской области

Саянск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутской области появится знак качества «Сделано в Приангарье». Об этом исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев заявил во время посещения агрохолдинга «Саянский бройлер».

Глава региона побывал на предприятии в ходе рабочей поездки в Саянск, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

– В Иркутской области много хороших местных товаропроизводителей, они поддерживают продовольственную безопасность региона. Их передовой опыт нужно тиражировать. Правительство Иркутской области гарантирует этим предприятиям поддержку. Одной из мер такой поддержки может стать ежегодный конкурс «Сделано в Приангарье». Наличие знака качества за лучший товар будет подразумевать его продвижение на внутреннем и внешнем рынках, – сказал Игорь Кобзев.

Глава региона добавил, что правительство Иркутской области готово создать оргкомитет и условия для проведения конкурса, если предложение будет поддержано товаропроизводителями региона. Руководство «Саянского бройлера» уже выразило готовность принять участие в проекте.

Агрохолдинг «Саянский бройлер» – один из крупнейших производителей мяса птицы и мясных полуфабрикатов в Приангарье. На предприятии осуществляется полностью замкнутый технологический процесс, продукция реализуется через фирменную торговую сеть, имеется современное оборудование, инфраструктура и система менеджмента. Здесь работает около полутора тысяч человек.

– Многие товаропроизводители и предприятия сферы торговли уже стали участниками акции «Цена зафиксирована». Мы ввели ее для поддержки жителей в условиях экономической нестабильности. Эта акция является одним из элементов проекта «Сделано в Приангарье». Количество и география ее участников расширяется, 11 товаропроизводителей области, в том числе и «Саянский бройлер» выразили готовность зафиксировать оптово-отпускные цены на собственную продукцию, – отметил Игорь Кобзев.

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области сформировала перечень товаров, реализуемых участниками проекта «Цена зафиксирована», а также торговых объектов-участников акции. Ознакомиться со списками можно на сайте ведомства https://irkobl.ru/sites/potreb/news/954095/ .

Игорь Кобзев проверил, как реализуется акция «Цена зафиксирована» в территориях, посетив один из супермаркетов в Саянске. Глава области оценил ассортимент товаров, которые продаются по специальной стоимости, и их востребованность.

– Увидел, что дефицита продуктов нет, товары по нашей социальной акции в наличии. Жители Саянска знают о проекте «Цена зафиксирована» и обращают внимание на товары со специальными ценниками, – отметил врио губернатора.