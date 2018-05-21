30 млрд рублей готов вложить Ростех в программу создания среднемагистрального самолета МС-21

Москва, Иркутск, 22.05.18 (ИА "Телеинформ"), - 30 млрд рублей готова вложить Госкорпорация «Ростех» в капитал Объединенной авиастроительной корпорации для реализации программы по созданию среднемагистрального самолета МС-21. Об этом сообщил советник генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол, комментируя итоги Всероссийской конференции «Направление 2026», которая прошла в формате совместного заседания Высшего совета и Генерального совета партии «Единая Россия» в Москве 21 мая.

Пресс-служба ИРО ЕР сообщает, что в рамках конференции прошли дискуссионные площадки по различным направлениям, а также были рассмотрены вопросы реализации Послания президента РФ и майского Указа президента «О национальных целях и стратегических задачах». Кроме того, были обозначены направления, по которым должны работать региональные отделения - это занятость, повышение качества жизни людей, медицинское обеспечение и другие.

Комментируя итоги заседания, секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» – председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка отметил, что во время подготовки к Всероссийской конференции «Направление 2026» в регионе проведены дискуссии, также актуальные вопросы обсуждаются на различных площадках в рамках праймериз для определения кандидатов на участие в выборах в Законодательное собрание Иркутской области. Голосование состоится 3 июня, на сегодняшний день зарегистрировано 196 человек. Напомним, что Сергей Сокол выдвинул свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия».

– У Иркутской области огромный промышленный и ресурсный потенциал, который нужно эффективно использовать. Стоит задача в сложных экономических и политических условиях выстроить взаимоотношения с федерацией и инвесторами для дальнейшего развития региона. Для того, чтобы выполнить Указ президента «О национальных целях и стратегических задачах», необходимо привлекать крупных инвесторов в территорию. Такие корпорации есть, одна из них – это Ростех. У компании огромный опыт реализации проектов на территории России в самых разных областях. Есть уникальные разработки в сфере производства медицинской продукции, лекарственных средств. «Ростех» внедряет новые подходы к организации общественного и личного транспорта, городского, офисного и домашнего пространства. Если мы приведем эти технологии в регион, Иркутская область получит другое качество жизни, – отметил Сергей Сокол, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Фото предоставлено пресс-службой ИРО "Единой России"