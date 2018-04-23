А про Заксобрание-то и забыли: депутаты Приангарья - о послании губернатора

Иркутская область, 20.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко к Законодательному собранию региона многие депутаты областного парламента восприняли неоднозначно. Напомним, прозвучало послание 19 апреля в Иркутском музтеатре.

Помимо председателя ЗС Иркутской области Сергея Брилки, обращение губернатора Телеинформ попросил прокомментировать вице-спикера областного парламента Андрея Лабыгина. Он заявил, что затрудняется с ответом:

– Сложно как-то комментировать, так как именно послания к Законодательному собранию я вообще не услышал. Это какой-то отчет о работе, обращение к подведомственным министерствам. Я не увидел ни одного обращения к депутатам – в чем, как нужно помочь.

Председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению ЗС Борис Алексеев менее категорично оценил послание, но все же отметил ряд его минусов:

– Послание хорошее, настраивает на то, чтобы всем нам двигаться вперед на пути как экономического, так и социального развития Иркутской области. Хотя было бы неплохо, если бы в выступлении прозвучал абзац о взаимодействии губернатора и правительства с Законодательным собранием в решении наших насущных проблем и выполнении программ. Думаю, что все то, что определено посланием, в реалиях возможно, мы встали на путь развития. И это еще раз подтвердит наше желание улучшить качество жизни населения региона.

Ряд критических замечаний относительно послания высказал и председатель комиссии по контрольной деятельности областного парламента, член комитета по сельскому хозяйству ЗС Геннадий Нестерович:

– В целом послание очень большое, охватывает все направления развития. Но есть некоторые моменты, которые меня, как депутата, затрагивают. Я хорошо знаю экономику, в том числе сельского хозяйства и сегодня говорить о поставках зерна на экспорт, как заявил губернатор, нереально. У нас, в основном, фуражное зерно, а тот же восточный рынок заинтересован в продовольственной пшенице. А для увеличение объемов производства именно продовольственной пшеницы в Иркутской области практически ничего не сделано.

Кроме того, не все экономические резервы выявлены – мы на контрольной комиссии рассматривали акты Контрольно-счетной палаты Иркутской области по инвестиционной политике. И там было озвучено много проблем, так как эта политика несколько неверно выстроена в части дополнительных привлечений инвестиций. То же самое по жилью – глава региона говорит, что надо построить около миллиона квадратных метров за год. А мы недавно рассматривали программу «Доступное жилье» – она изначально была принята с объемами 1,8 млн квадратов в год, потом ее скорректировали до 900 тысяч квадратных метров. И ничего не сказано о строительстве социального жилья, с которым у нас очень много проблем.

Иркутская область очень перспективная и богатая, и неправильно опираться только на развитие вертикально-интегрированных предприятий, надо создавать свои, развивать местный средний и малый бизнес. Ничего не сказано о развитии пищевой промышленности, которая в очень плачевном состоянии. У нас некоторые хозяйства сейчас вынуждены резать скот, так как у них не хватает средств на посевную.

Согласен, что, как и сказал губернатор, у нас должны все ветви власти работать единой командой. Но сейчас как-то не ощущается, чтобы все они в едином порыве решали эти задачи. Правительство даже не всегда приходит на заседания комитетов и комиссий ЗС, где мы обсуждаем все эти проблемы. Так что я бы пожелал более реалистично и практично подходить к решению этих задач – ведь проблем у нас действительно очень много. Но в любом случае послание определяет направления и векторы работы. И депутаты уже следующего созыва потом посмотрят – а что же, в результате, сделано за этот год?