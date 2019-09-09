Александр Якубовский: «Единая Россия» вернула уверенные позиции в Иркутской области

Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Поддержка, которую оказали кандидатам от «Единой России» жители Иркутской области, говорит об уверенной позиции партии в регионе. Об этом заявил депутат Государственной Думы, член регионального политсовета партии Александр Якубовский, поздравляя кандидата от «Единой России» с победой на выборах.

– Та поддержка, которую в Единый день голосования жители Иркутской области оказали кандидатам от «Единой России», говорит о том, что партия вернула их доверие и усилила позиции за счет упорной работы с людьми. По итогам голосования в 11 из 15 муниципальных кампаний «Единая Россия» одержала сокрушительную победу. Также партия получила 14 мандатов на выборах в гордуму Иркутска, что также подтверждает высокий уровень поддержки со стороны избирателей, – отметил политик.

Кроме того, Александр Якубовский поздравил Сергея Серебренникова с избранием на пост мэра Братска.

– Хочу поздравить с избранием на пост мэра Братска Сергея Васильевича Серебренникова. Итоги голосования доказали, что жители города его поддерживают и уважают, и что его работа на должности мэра направлена на благо города и всех его жителей, которые это ценят, – подчеркнул Александр Якубовский.