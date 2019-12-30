Александр Якубовский – о главных итогах 2019 года для Иркутской области

Иркутская область, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить читателей с экспертными мнениями о самых значимых событиях в жизни Иркутской области за 2019 год. Своим взглядом на них поделился депутат Госдумы РФ Александр Якубовский.

– Для Иркутской области 2019 год не был простым. Лесные пожары, наводнения, политические перестановки. О добровольной отставке Сергея Левченко, ее предпосылках и последствиях уже все было сказано. Основная задача сейчас заключается в том, чтобы разобрать его наследие и вывести регион на курс поступательного развития. Тогда даже сравнительный анализ не понадобится, потому что люди все ощутят на себе, – говорит парламентарий. – В Госдуме Иркутская область представлена очень широко. Забота о благополучии жителей Иркутской области была, есть и будет приоритетом для нас как народных избранников независимо от партийной принадлежности. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку врио губернатора Игорю Кобзеву. Уверен, его опыт как минимум поможет избежать ошибок лета 2019 года в будущем.

По словам Александра Якубовского, последствия наводнений, к сожалению, жители пострадавших районов продолжают разрешать по целому ряду причин. Это, конечно, трагическая история, которая нас многому научила, в том числе тому, что в такие моменты совершенно не играет роли, кто ты и откуда, считает политики. Жители всей страны сплотились, передавали гуманитарную помощь пострадавшим с самого первого дня.

– Я лично перевозил медикаменты от благотворительного фонда. Умение оказаться рядом в трудную минуту дорогого стоит, а провластные ошибки местных властей не должны повториться. Безусловно, когда мы говорим о чрезвычайных происшествиях и их последствиях, нужно понимать, что ответственность за них не должна всегда ложиться только на региональные власти. Это гораздо более широкая проблема, которую нужно решить для исключения подобных случаев в будущем, – прокомментировал депутат.

Парламентарий отмечает, что в Госдуме идёт работа над бюджетным законодательством, принимаются поправки, но денежные средства приходят в регионы тогда, когда пожары закончились и осталось пепелище.

– И об этом говорил Вячеслав Викторович Володин на пленарном заседании Госдумы, обращаясь к Антону Германовичу Силуанову, – необходимо, чтобы до конца года все профильные министерства готовили свою нормативную базу, чтобы деньги в регионы приходили в январе, чтобы они дальше приходили в районы, чтобы с марта начиналась работа. Только тогда ответственность региональной власти будет стопроцентной, потому что у нее будут все ресурсы на решение таких вопросов, – заключил Александр Якубовский.

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