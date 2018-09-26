Александр Якубовский занял место Иосифа Кобзона в Госдуме

Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Законодательного собрания Иркутской области, единоросс Александр Якубовский получил мандат Иосифа Кобзона в Госдуме РФ. ЦИК рассмотрел этот вопрос 26 сентября.

В социальных сетях политик отметил, что для него передача мандата Иосифа Кобзона – это дополнительный стимул работать ещё более ответственно и добросовестно.

– Важно отметить, что переход в Государственную Думу не отменяет взятых обязательств по защите интересов жителей Бурятского Усть-Ордынского округа. Гарантирую: комплексная программа развития Усть-Ордынского округа, с которой мы шли единой командой на выборы в Законодательное собрание, непременно будет реализована. Высокий профессионализм и личные качества коллег по депутатскому корпусу дают мне все основания быть в этом уверенным, – написал Александр Якубовский.

Также отдельную благодарность он выразил жителям микрорайона Синюшина гора, чьи интересы представлял в думе Иркутска.

– В 2014 году я шел на выборы с программой действий, основанной на Ваших пожеланиях, предложениях и наказах. За четыре года в тесном сотрудничестве с активом микрорайона и администрацией города Иркутска удалось привлечь значительные средства на благоустройство дворов, установку и обновление детских и спортивных площадок, ремонт лестниц, внутриквартальных проездов, – говорит Александр Якубовский. – Благодаря вашей поддержке и участию с привлечением федеральных средств началась реализация проекта по благоустройству нашей уникальной сосновой рощи. Активно достраивается физкультурно-оздоровительный комплекс на бульваре Рябикова. Идет асфальтирование улицы Березовая роща в частном секторе, реконструирована объездная дорога между улицами Аргунова и Дрожи Банзарова.

Депутат отметил, что его активное участие в жизни микрорайона также не заканчивается с уходом в Государственную Думу. Во время работы в думе Иркутска при содействии администрации Иркутска Александру Якубовскому удалось отстоять участок для новой поликлиники в микрорайоне. Следующий этап – добиться начала строительства этого нужного объекта для жителей Синюшиной Горы.

Напомним, Александр Якубовский в 2014 году был избран в думу Иркутска, а 9 сентября 2018 года – в Законодательное собрание Иркутской области. Депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года. Он возглавлял региональную группу №4 партии «Единая Россия», объединявшую Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область. Вторым был Николай Николаев, который также избрался в Госдуму. За ним следовал представитель Бурятии Николай Будуев, ему достался мандат председателя правительства России Дмитрия Медведева, поскольку по итогам голосования партия «Единая Россия» заняла первое место по Бурятии. Представитель Забайкальского края Виктор Святецкий был четвертым в списке, пятым – зампред думы Иркутска Александр Ханхалаев, за ним следовала вице-спикер ЗС Иркутской области Наталья Дикусарова. Ожидалось, что мандат Иосифа Кобзона достанется Виктору Святецкому.