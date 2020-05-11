Алексей Савельев назначен исполняющим полномочия секретаря Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия»

Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании президиума регионального политического совета ИРО партии «Единая Россия» под председательством секретаря отделения Сергея Сокола было принято решение об освобождении Дмитрия Бердникова от исполнения полномочий секретаря Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия».

Как сообщает пресс-служба партии, в качестве исполняющего полномочия секретаря Иркутского городского местного отделения до избрания секретаря на конференции местного отделения партии назначен депутат думы Иркутска Алексей Савельев.

СПРАВКА:

Алексей Савельев родился 19 октября 1973 года в городе Кустанай Казахской Советской социалистической республики вторым ребенком в семье. В 1974 году семья переехала на станцию Мегет Иркутской области. Глава семейства Савельев Вячеслав Иванович работал начальником аэропартии в геологической экспедиции, мама Любовь Яковлевна – воспитателем детского сада и инспектором районного отдела народного образования.

В этом поселке Алексей пошел в школу, а в 1990 году окончил ее и поступил работать на Иркутский авиационный завод токарем. Через год поступил в Иркутский государственный технический университет на энергетический факультет, выбрав специальность «Тепловые электрические станции».

После окончания университета в 1996 году в течение года занимался предпринимательством, а в 1997 устроился работать вновь на Иркутский авиационный завод машинистом котлов котельного цеха. С тех пор прошел практически все ступени карьерного роста: старший машинист котельного цеха, начальник смены, старший мастер производственного участка, заместитель главного инженера энергозавода по тепловому оборудованию, заместитель начальника производства.

С сентября 2005 года и по настоящее время занимает должность директора энергозавода – главного энергетика ИАЗ. В период с апреля 2011 года по март 2012 года прошел обучение в московской бизнес – школе «Сколково» по программе «Развитие стратегического кадрового резерва ОАО «Объединенная авиационная корпорация».

В 2014 году избран депутатом думы Иркутска шестого созыва. Является заместителем председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, а также входит в состав комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна. Член партии «Единая Россия».