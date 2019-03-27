Усть-Илимск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Экс-депутат Законодательного собрания Иркутской области Анатолий Дубас станет заместителем новоизбранного мэра Усть-Илимска Анны Щекиной.

Как сообщают РИА Новости , он сам подтвердил эту информацию.

Напомним, 24 марта в Усть-Илимске состоялись выборы главы администрации. Предыдущий мэр Вакиль Тулубаев досрочно прекратил полномочия в связи с тем, что его годовые отчеты дважды были признаны депутатами местной думы неудовлетворительными. Среди потенциальных претендентов на пост мэра, которым избирком отказал в регистрации, был и Анатолий Дубас.

Победу на выборах с 44,4% голосов одержала домохозяйка Анна Щекина, которая на одном из предвыборных плакатов была изображена вместе с Анатолием Дубасом. Под фотографией Щекиной значилась подпись «Мэр города», а под фото Дубаса – «Первый заместитель мэра города».

– Сегодня избранный мэр Усть-Илимска предложила мне должность заместителя, и я согласился, – сказал экс-депутат.

Он выразил мнение, что ни молодость избранного мэра, ни отсутствие вузовского диплома не являются показателями некомпетентности.

– Я знаю немало людей с высшим образованием, которые тупее сибирского валенка. Что касается политического опыта, то это дело наживное. Я готов на данном этапе оказать новому мэру максимальную помощь и поддержку, – отметил Анатолий Дубас.

По его словам, Анна Щекина, имеющая опыт работы помощником депутата Государственной Думы Андрея Лугового, обладает хорошим профессиональным потенциалом.

Также стало известно, что инаугурация Анны Щекиной назначена на 12 апреля.

СПРАВКА:

Анатолий Дубас возглавлял администрацию Усть-Илимска с декабря 1991 по апрель 1997 года, с 2009 по 2013 годы был депутатом городской думы, с 2013 по 2018 год – депутатом Законодательного собрания региона.