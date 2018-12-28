Андрей Чернышев: за пять лет по партпроекту «ЕР» «Культура малой Родины» Приангарье получит 50 млн рублей

Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), – В 2019 году на реализацию партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» из федерального бюджета до 2024 года планируется выделить 2,8 млрд рублей, в Приангарье будет направлено более 50 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба реготделения партии со ссылкой на координатора партпроекта в Иркутской области, депутата ГД РФ Андрея Чернышева, проект получит три новых направления: «Автоклубы», «Модельные библиотеки» и «Обеспечение оборудованием детских школ искусств и училищ искусств».

По словам Андрея Чернышева, в 2018 году шесть театров и 37 сельских клубов Принагарья стали участниками федерального приоритетного партийного проекта «Культура малой Родины». В сельских учреждениях культуры проведены текущие и косметические ремонты. В перечне работ: замена окон и дверей, устройство потолков, обшивка стен и пр. Общая сумма финансирования по данному направлению в рамках проекта «Единой России» превысила 32 млн рублей. Муниципальные и детские театры Иркутска, Черемхова, Братска и Усть-Илимска на обновление материально-технической базы и постановку премьерных спектаклей получили более 27,5 млн рублей. На эти средства было приобретено новое звуковое и световое оборудование, декорации, реквизит, сценические костюмы, технологическое оборудование для производственных мастерских. Также знаменитые режиссеры, приглашенные из других регионов страны, поставили девять новых спектаклей по произведениям классической литературы.

– Партпроект «Культура малой Родины» продлен и будет работать последующие годы, – отметил Андрей Чернышев. – В 2019 году на его реализацию в Приангарье будет направлено более 50 млн рублей. Отмечу, что добавится три новых направления – автоклубы, модельные библиотеки и оборудование детских школ и училищ искусств. Приглашаю муниципальные образования к участию в проекте, ведь это реальная возможность модернизировать учреждения культуры и разнообразить досуг жителей территорий.