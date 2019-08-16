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Политика
15.08.2019

Андрей Турчак прокомментировал ход избирательной кампании в Иркутске

Иркутская область, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» полагают, что партия на муниципальных выборах в думу Иркутска не только сохранит нынешние позиции, но и укрепит их. Об этом 15 августа в разговоре с журналистами заявил секретарь Генсовета политического объединения Андрей Турчак.

– Конфликтной ситуации в региональном отделении «Единой России» нет. Региональный штаб работает в плотной связке с городским отделением. В целом по Иркутской области большое количество муниципальных кампаний, и мы уделяем им повышенное вниманием, потому что каждая партия, которая участвует в выборах, нацелена на победу, – сказал он Кроме того, на местном уровне формируется муниципальный фильтр, и это вторая причина пристального внимания к региону. Сегодня мы провели совместное заседание регионального и городского штабов, оценили ход кампании. Остаётся совсем немного времени до единого дня голосования, у нас нет ни единого сомнения, что партия не просто сохранит нынешнее позиции, но и укрепит их.

Глава регионального отделения «Единой России», председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол также назвал разговоры о внутрипартийном расколе лишь слухами, распространяемыми политическими противниками. Он также отметил, что чем ближе день выборов, тем активнее эти домыслы муссируются.

– Если вы вспомните праймериз, то конкуренция, чтобы занять первое место, а потом идти от нашей партии была высокой. То, что сейчас эти люди занимают ведущие позиции по всем округам и имеют практически везде возможность выиграть – это хороший показатель того, что партия – лидер, – считает секретарь реготделения «Единой России».

Его позицию поддержал и мэр Иркутска, исполняющий обязанности секретаря городского отделения ЕР Дмитрий Бердников.

– У нас если кому-то какое-то слово понравилось, вокруг него создаются мифы и легенды. Никакого раскола нет, есть работа и серьёзные вопросы, которые требуют решения. Да, были сложности, потому я и возглавил работу городского отделения, – сказал он.

Андрей Турчак также отметил, что нет ничего страшного в том, что во время избирательных кампаний появляются различные политические блоки и союзы. Особенно это касается выборов муниципального уровня, где мандаты разыгрываются между конкретными людьми и нет партийных списков. Так, например, новое движение «Наш Иркутск» объединяет людей неравнодушных к тому, что происходит в городе, и «Единая Россия» эту организацию поддерживает.

– Когда избиратель придёт на выборы, в бюллетене он увидит, какой кандидат к какой партии принадлежит. У меня нет сомнений, что он сделает тот выбор, который ему подскажет сердце, совесть, душа и отношение к той или иной политической силе. Никто из кандиадато-«единороссов» как страусы голову в песок не прячут. Это вообще не про нас. Это касается муниципальной кампании в целом в Иркутской области и по всей стране, – сказал секретарь Генсовет партии.

Напомним, в Иркутской области 8 сентября 2019 года проведут 69 избирательных кампаний. Будут избираться три мэра городских округов, 12 мэров районов, депутаты пяти городских дум, 17 глав сельских поселений, 452 депутата представительных органов местного самоуправления. На выборы в думу Иркутска зарегистрированы свыше 200 кандидатов. В списки включены 68% от всех избирателей области.

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