|Политика
|10.09.2019
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Аслан Токаев назначен новым главным судебным приставом Иркутской области
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Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Аслан Токаев назначен новым главным судебным приставом Иркутской области вместо Теймура Магомедова.
Губернатор региона Сергей Левченко поздравил его вступлением в должность, сообщает пресс-служба главы региона. Аслан Токаев назначен на пост приказом Министерства юстиции Российской Федерации.
– У вас огромный опыт в работе данного ведомства. Последние несколько лет вы являлись руководителем управления службы судебных приставов соседнего с нашим региона – республики Бурятия. Уверен, ваш профессионализм будет полезен Иркутской области, – отметил губернатор.
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