Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Аслан Токаев назначен новым главным судебным приставом Иркутской области вместо Теймура Магомедова. Губернатор региона Сергей Левченко поздравил его вступлением в должность, сообщает пресс-служба главы региона. Аслан Токаев назначен на пост приказом Министерства юстиции Российской Федерации. – У вас огромный опыт в работе данного ведомства. Последние несколько лет вы являлись руководителем управления службы судебных приставов соседнего с нашим региона – республики Бурятия. Уверен, ваш профессионализм будет полезен Иркутской области, – отметил губернатор. СПРАВКА: Аслан Токаев трудовой путь в Федеральной службе судебных приставов начал в 2001 году в должности судебного пристава-исполнителя пятого межрайонного подразделения службы судебных приставов управления Минюста РФ по республике Северная Осетия – Алания. С 2010 года – начальник отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области. В 2011 стал заместителем руководителя данного управления. А с 2015 года возглавлял управление федеральной службы судебных приставов по республике Бурятия. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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сергей левченко

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