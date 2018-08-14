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15.08.2018

Бабра с герба Приангарья предлагают разрешить использовать в геральдике теротделений федеральных ведомств и войсковых частей

Иркутская область, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 14 августа внес в регпарламент законопроект, предлагающий разрешить использовать часть герба Приангарья – бабра с соболем в пасти – в качестве основы для геральдических знаков территориальных органов федеральных ведомств и войсковых частей, расположенных в регионе.

Законопроект о внесении изменения в статью 4 Закона Иркутской области «О Гербе Иркутской области» подготовил Институт законодательства и правовой информации имени Сперанского. Отмечено, что действующим региональным законодательством  устанавливается порядок использования герба Иркутской области – в частности, как официальный символ Иркутской области он предназначен для использования в первую очередь органами государственной власти Приангарья, лицами, замещающими государственные должности Иркутской области и должности государственной гражданской службы Иркутской области. Также герб может быть использован и иными лицами и организациями, в частности, федеральными органами власти, муниципальными образованиями, общественными объединениями и гражданами в рамках неофициального использования, сообщает пресс-служба ЗС.

Кроме того, этим летом в областной парламент внесены законопроекты «О внесении изменения в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области», «О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О дорожном фонде Иркутской области», «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О мировых судьях в Иркутской области» и другие.

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