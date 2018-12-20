Бюджеты муниципалитетов обсудят на Совете Законодательного собрания Иркутской области по взаимодействию с думами МО

Иркутская область, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Состояние бюджетов муниципальных образований региона будет рассмотрено на заседании Совета Законодательного собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований под председательством спикера областного парламента Сергея Сокола.

Как сообщает пресс-служба ЗС, речь пойдет как об итогах уходящего года, так и о перспективах 2019-го – об объемах и сроках поступления средств из областного бюджета в бюджеты территорий.

Участие в заседании, которое состоится 24 декабря, примут депутаты ЗС третьего созыва, главы и председатели дум муниципальных образований, члены Федерального Собрания РФ от Приангарья, представители регионального правительства, Общественной палаты Иркутской области, общественных организаций. К участию приглашены председатели Законодательного собрания области предыдущих созывов.

В проект повестки заседания включены и вопросы, касающиеся стратегических полномочий и компетенций органов местного самоуправления, реализации проектов «Народные инициативы» и «Формирование комфортной городской среды».

Мероприятие пройдет в зале заседаний Законодательного собрания по адресу: ул. Ленина 1А (5 этаж). На сайте областного парламента также будет прямая трансляция заседания.