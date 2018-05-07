Братск и Байкал попали в очередной «майский указ» Владимира Путина о развитии России

Иркутская область, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область должна активно включиться в работу по национальным проектам и программам, обозначенным в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который президент России Владимир Путин подписал 7 мая. Об этом заявил спикер ЗС Приангарья Сергей Брилка, комментируя положения указа. – В документе обозначено, что в соответствии с национальными целями должны быть разработаны или скорректированы национальные проекты по 11 направлениям. Это демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. При этом в указе прописано, что работа над проектами должна вестись совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Нам важно внести свои предложения, актуальные для Иркутской области с учетом специфики региона, – сказал Сергей Брилка. Спикер отметил, что Приангарью особо необходимо обратить внимание на национальный проект экологической направленности, поскольку в указе в списке городов, где нужно реализовать комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указан Братск. Еще одна экологическая задача, обозначенная в указе – сохранение уникальных водных объектов, в том числе реализация проекта по сохранению озера Байкал, а также мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории Байкала. – Включение в указ, где прописана, по сути, стратегия развития России на долгосрочную перспективу, двух экологически проблемных точек Приангарья – Братска и Байкала – говорит о повышенном внимании президента к экологической системе Иркутской области и его осведомленности о состоянии дел в этой сфере в нашем регионе. Указ обязывает все уровни власти предпринимать конкретные действия для решения проблем, и такие совместные усилия должны привести к положительным сдвигам в поставленных вопросах в самое короткое время, – отметил Сергей Брилка. Также председатель областного парламента подчеркнул, что необходимо детально проанализировать все задачи, поставленные президентом, с учетом того, что по большинству из них установлены конкретные показатели, которые должны быть достигнуты до 2024 года, сообщает пресс-служба ЗС. – Законодательное собрание Приангарья обращает пристальное внимание на индикативные показатели социально-экономического развития региона. Эти показатели были поставлены во главу угла конгрессом национальных и общественных организаций области. Четкие целевые индикаторы зафиксированы и в указе президента, – сказал Сергей Брилка. – В частности, речь идет об увеличении доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов. В Иркутской области на сегодня около 60% дорог не соответствует таким нормативам. Ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2016 года у нас в регионе – 68,2 года. Президент обозначил цель – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, и до 80 лет – к 2030 году. Подробный анализ индикаторов покажет – где необходимо приложить максимальные усилия для достижения результата. Но уже сейчас можно сказать, что таких усилий, учитывая масштаб поставленных задач, требует сфера здравоохранения и общее повышение качества жизни населения Приангарья. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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