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08.10.2018

Четвертая сессия Заксобрания стартовала дискуссией по поводу Стратегии развития Иркутской области

Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Четвертая сессия Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва открылась 8 октября вручением удостоверений депутатов Заксобрания. Также от лица облпарламента торжественно поздравили Усольский свинокомплекс с 40-летием.

В повестке сессии - 31 вопрос. Первым было принято включение нового депутата ЗС Геннадия Осодоева в комитет по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении. Вторым рассмотрели внесение поправок в Устав Иркутской области. Областное правительство предлагает зафиксировать, что Стратегию развития Иркутской области утверждает областное правительство (которое, к слову, и разрабатывает этот документ), а не Заксобрание. Напомним, региональная Стратегия развития не была принята прежним созывом областного парламента в связи с многочисленными замечаниями к этому документу от депутатского корпуса. Так, в проекте Стратегии отсутствуют планы развития муниципалитетов Иркутской области.

Профильный комитет (о госстроительстве и местном самоуправлении) предложил отклонить поправки регправительства в Устав области – то есть, оставить полномочия утверждать Стратегию за Заксобранием. Большинство депутатов проголосовали за статус-кво по этому вопросу – утверждать Стратегию по-прежнему будут парламентарии.

Напомним, центральным вопросом повестки этой сессии ЗС станет внесение изменений в закон об областном бюджете на 2018 год. Необходимость корректировки связана с финансовой потребностью муниципальных образований для выплаты заработной платы работникам образования, прохождению отопительного сезона, а также для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

На сессии рассмотрят проект закона «Об изменении условий предоставления мер социальной поддержки, а также условий применения размеров региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в связи с отдельными изменениями в сфере пенсионного законодательства». Законопроектом предлагается закрепить льготы по оплате жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг за отдельными категориями граждан, установив условием их предоставления не выход на пенсию, а достижение 55-летнего возраста для женщин и 60-летнего возраста для мужчин.

Кроме того, будет предложено направить отзывы на ряд федеральных законопроектов, в том числе «О внесении изменений в отдельный законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

8 октября в работе сессии принимают участие 37 депутатов (кворум имеется). Заседание проходит под председательством спикера областного парламента Сергея Сокола. В зале присутствуют представители федеральных ведомств и регионального правительства, Совета Федерации ФС РФ, Контрольно-счетной палаты, областной прокуратуры, региональной избирательной комиссии, органов местного самоуправления муниципальных образований и общественных организаций региона.

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