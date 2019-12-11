|Политика
|12.12.2019
|
|
Члены СПЧ: наша активность в Иркутской области могла стать причиной роста числа лесных пожаров
|
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Активность в Иркутской области членов Совета по правам человека при президенте РФ могла стать причиной учащения лесных пожаров.
Об этом Владимиру Путину на заседании Совета рассказал один из его членов, журналист и общественный деятель Иван Засурский, сообщается на сайте Кремля.
– Я помню, вы давали поручение на прошлой нашей встрече, чтобы по лесу были предложения какие-то конкретные, – заявил он главе страны. – И когда мы были в Иркутской области, естественно, мы предельно серьёзно этим вопросом занимались. Что удалось выяснить? К сожалению, всё-таки я боюсь, что отчасти наша активность могла стать тоже причиной пожаров, потому что очень серьёзная система коррупции на низовом звене, особенно, в отдалённых районах.
Он сообщил, что в ходе поездок по Иркутской области члены СПЧ много общались с простыми инспекторами, кто занимается лесным хозяйством:
– Втихаря, без фамилий, без источников говорят, что абонемент на вывоз любого количества незаконно вырубленной древесины стоит 500 тысяч в месяц. То есть, в принципе, вы можете договориться с полицией, и у вас будет хоть с мигалкой эскорт, любое количество древесины – 500 тысяч в месяц.
Поэтому, считает общественник, 9 из 10 пожаров и происходит от руки человека:
– Кто-то улики скрывает, кто-то ещё что-то делает.
Также на заседании Совета критика в адрес властей Иркутской области прозвучала со стороны еще одного члена СПЧ, кинорежиссера Александра Сокурова, отметившего, что пострадавшие от наводнения люди здесь «до сих пор живут в разрушенных домах и просто в холодном совершенно климате».