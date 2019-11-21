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Политика
21.11.2019

Депутат Госдумы Александр Якубовский просит прокуратуру Приангарья восстановить права родственников ветерана ВОв

Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Якубовский обратился в прокуратуру Иркутской области с просьбой проверить отказ родственникам ветерана Великой Отечественной войны в получении компенсации на погребение. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как рассказали Александру Якубовскому заявители, женщина заслуженно получала пенсию ветерана Великой Отечественной, награждалась юбилейными правительственными наградами, получала жилплощадь и средство передвижения как фронтовик. Однако из-за опечатки в дате рождения отдел пенсионного обслуживания ЦФО ГУ МВД России по Иркутской области отказывает в положенных компенсациях.

– Мне поступило обращение от жителя Иркутской области, в котором он сообщает, что ему как родственнику ветерана Великой Отечественной войны в отделе пенсионного обслуживания ЦФО ГУ МВД России по Иркутской области отказали в выдаче компенсации на погребение его бабушки, Татьяны Ивановны Уваровой. Это нарушение постановление правительства РФ №460 от 06.05.1994 г. Женщина умерла в возрасте 101 года, до этого заслуженно получала пенсию участника Великой Отечественной, награждалась юбилейными правительственными наградами, получала жилье и автомобиль как ветеран ВОв. После смерти из-за опечатки в дате рождения фактически перестала быть ветераном, – пояснил депутат.

Он подчеркнул, что действия отдела пенсионного обслуживания недопустимы.

– Президент Российской Федерации Владимир Путин 2020 год в России объявил Годом памяти и славы 75-летия Победы. В этой ситуации отказ по абсолютно формальным признакам недопустим. В случае возникновения технических ошибок нужно делать межведомственные запросы, а не возлагать это на плечи родственников. В итоге, спустя полгода, компенсация не получена, – подчеркнул Александр Якубовский, отметив, что будет держать вопрос на контроле до его решения.

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