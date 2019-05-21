Депутатов Заксобрания Иркутской области призвали отказаться от «трюков» с альтернативными законопроектами

Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Заксобрания Иркутской области Антон Романов призвал коллег отказаться от практики внесения альтернативных законопроектов. Он заявил об этом 22 мая на сессии регпарламента.

– Я лично предлагаю следующее. Всем нашим коллегам, депутатам – не прибегать к таким трюкам, потому что на самом деле это путь в никуда. Мы так не будем рассматривать ни одного вопроса в принципе. Всегда будет возможность выдвинут альтернативный проект в ходе сессии для того, чтобы заблокировать рассмотрение какого-либо вопроса, – сказал депутат.

По его мнению, это противоречит регламенту Заксобрания и так называемому «закону о законах», а сам метод альтернативных законопроектов не является правовым.

Вопрос возник в связи с тем, что депутат Заксобрания Иркутской области Евгений Сарсенбаев на сессии регпарламента попросил снять с обсуждения вопрос об изменениях в закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», внесённый региональной КСП. Как рассказал руководитель фракции КПРФ Андрей Левченко, это необходимо, поскольку внесён альтернативный законопроект, потому их нужно рассматривать одновременно, однако второй документ не прошёл процедурных моментов. После получасовой дискуссии и повторного голосования вопрос всё-таки сняли.

Напомним, на 12 внеочередной сессии Заксобрания, которая растянулась на несколько дней, бурное обсуждение вызвал альтернативные законопроекты о способе избрания мэра Иркутска.