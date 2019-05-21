Дмитрий Бердников намерен баллотироваться в думу Иркутска самовыдвиженцем

Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников выходит из праймериз «Единой России» и идёт на выборы городской думы в порядке самовыдвижения. Об этом градоначальника 21 мая заявил на встрече с журналистами ИА «Альтаир», сообщили в пресс-службе мэрии.

На вопрос журналистов о массовом выходе кандидатов из праймериз, Дмитрий Бердников ответил, что каждый человек делает свой выбор самостоятельно, на муниципальном уровне пора уже угомониться в отношении партийной принадлежности, потому что местные жители всегда ориентируются на личность.

– Сегодняшняя позиция партийных функционеров идёт явно вразрез с интересами горожан, – отметил Дмитрий Бердников. – Это показала реакция людей на абсолютно нелепую инициативу по законопроекту о назначении сити-менеджера. Я пойду по-честному, самовыдвижением, и при поддержке людей, которые не согласны с тем, что сегодня происходит и уже высказали свою позицию. Я свой выбор сделал. Ещё в самом начале своей работы я заявил, что моя партия – горожане, моя позиция – работа на благо города и его жителей. Если эта позиция не устраивает кого-то – это его личные проблемы.

Напомним, думу Иркутска будут избирать 8 сентября 2019 года. Дмитрий Бердников в 2014 году был избран депутатом, став спикером думы, а в 2015 году его избрали мэром из числа депутатов. В 2019 году он намерен баллотироваться по округу №16.