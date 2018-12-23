Дмитрий Бердников о передаче полномочий по Генплану Иркутска: лучше бы это было предновогодней шуткой

Иркутск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр областного центра Дмитрий Бердников считает, что законопроект о передаче на региональный уровень полномочий по управлению неразграниченной землей и по формированию Генерального плана Иркутска противоречит не только федеральному законодательству, но и здравому смыслу. Об этом он заявил 24 декабря в рамках заседания Совета ЗС Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Приангарья.

– Хотелось бы надеяться, что это останется предновогодней шуткой. Иркутяне – народ с юмором, они бы оценили это по достоинству, – отметил градоначальник.

По его словам, принятие этого законопроекта будет препятствовать решению вопросов местного уровня. У города должен быть полный пакет полномочий для собственного развития, обратил внимание Дмитрий Бердников. Он убежден, что соответствующие поправки в региональное законодательство подготовлены спешно, они противоречат интересам иркутян.

Кроме того, вопросы вызывает и сама возможная реализация такого варианта закона. Непонятно, кто отвечает за принятие решений о подготовке проекта Генерального плана, проекта правил землепользования и застройки, кто отвечает за утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, кто отвечает за организацию и проведение публичных слушаний и так далее.

Заксобрание, отметил Дмитрий Бердников, не должно рассматривать документ без оценки регулирующего воздействия даже несмотря на то, что это проектом закона не предусмотрено. Также мэр областного центра обратил внимание: в России нет положительного опыта в этой сфере. Он призвал депутатов Заксобрания помочь городу в решении этого вопроса.

Напомним, с 1 января 2019 года Иркутску должны были быть возвращены полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Однако губернатор региона Сергей Левченко внес на рассмотрение Законодательного собрания проект «О внесении изменений в закон Иркутской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области и правительством Иркутской области», согласно которому эти полномочия должны остаться у региональных властей до 2026 года.