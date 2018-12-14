Дмитрий Бердников в День Конституции провел прием граждан

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников провел прием граждан по личным вопросам в рамках общероссийского дня приема граждан.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, он проводится по поручению президента России Владимира Путина ежегодно в день Конституции. На приеме также присутствовали заместители главы города и руководители структурных подразделений, курирующие вопросы, с которыми обратились иркутяне.

С просьбой оказать помощь в изготовлении единой спортивной формы для сборной команды пенсионеров города обратилась капитан команды.

– Мы ежегодно представляем Иркутск на областной спартакиаде, постоянно занимаем призовые места. В этом году три наших спортсмена вошли в областную команду, которая заняла второе место во всероссийской спартакиаде, – рассказала капитан команды.

– Я, в первую очередь, хочу поблагодарить вас и вашу команду за активную жизненную позицию. Конечно, мы окажем вам помощь в изготовлении формы, – заявил Дмитрий Бердников, отвечая на просьбу, – кроме того, дам поручение комитету по социальной политике и культуре помочь в организации для вашей команды бесплатных тренировок в новом муниципальном ФОКе, который начнет работать в январе 2019 года. В ближайшее время я хочу встретиться с вашей командой и обсудить, какую еще помощь может оказать администрация города.

К главе города обратилась директор «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями» по вопросу организации автомобильной парковки для посетителей центра.

– Сегодня родители, привозящие детей на реабилитацию в центр, вынуждены оставлять свои автомобили во дворах близлежащих жилых домов. Нередко между посетителями центра и местными жителями происходят конфликты на этой почве, – рассказала руководитель центра.

Для парковки Дмитрий Бердников предложил использовать площадку, прилегающую к проезжей части, которая в этом году была освобождена от самовольно установленных гаражей. Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова рассказала, что в 2019 году будет производиться благоустройство этого участка, среди запланированных работ и обустройство автомобильной парковки.

Жительница микрорайона Радужный обратилась с просьбой отремонтировать подъездную дорогу к поликлинике №6, а также – построить новое здание поликлиники.

– Сейчас поликлиника состоит из нескольких подразделений: здание в Юбилейном, на «Южной», и в «Радужном». Очень неудобно бегать по всему Свердловскому округу, когда болеешь, – отметила Галина Федоровна. – Я знаю, что строительство поликлиники – это полномочия областных властей, но, может, вы сможете посодействовать в этом вопросе.

К своему обращению активистка приложила 599 подписей жителей округа. Также она пожаловалась на плохую очистку пешеходных дорожек от снега и отсутствие тротуаров у основного здания поликлиники.

Дмитрий Бердников поручил своему заместителю – главе Свердловского округа взять на особый контроль очистку от снега подходов к социальным объектам. Комитету городского обустройства было поручено провести в 2019 году реконструкцию и благоустройство площади у центрального здания поликлиники, обустроить тротуары до ближайших остановок общественного транспорта, а также произвести асфальтирование подъездной дороги к поликлинике. А комитету по социальной политике и культуре – подготовить совместно с жителями обращение в правительство Иркутской области о строительстве поликлиники.