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Политика
17.12.2019

Дмитрий Чернышов подал заявление об отставке

Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель губернатора, руководитель аппарата правительства и губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал заявление об отставке по собственному желанию.

Как он сообщает на своей странице в соцсети, заявление на имя врио Игоря Кобзева было подано еще 12 декабря.

– Причины этого решения, думаю, понятны: я был назначен на срок полномочий избранного губернатора Левченко Сергея Георгиевича и уйти должен вместе с ним, – пишет Дмитрий Чернышов. – Считаю, что это честно.

Также он выразил благодарность всем, с кем работал эти четыре года.

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