Москва, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Экс-губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев в качестве нового российского посла прибудет в Минск 2 июня.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.

Напомним, указ о его назначении «чрезвычайным и полномочным послом в республике Белоруссия» 30 апреля подписал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщали федеральные СМИ, предыдущим послом Михаилом Бабичем был недоволен как президент Белоруссии Александр Лукашенко, так и российский МИД. В связи с этим федеральные власти решили его отозвать.

СПРАВКА:

Дмитрий Мезенцев 16 января 2002 года назначен представителем в Совете Федерации от Администрации Иркутской области, с января 2004 года – заместитель председателя Совета Федерации, курировал информационную политику и экономические вопросы.

28 мая 2009 года его кандидатура была представлена президентом Российской Федерации на пост губернатора Иркутской области и 8 июня утверждена на сессии Законодательного собрания Иркутской области.

Пытался участвовать в выборах на пост президента России в 2012 году. ЦИК РФ отказал Мезенцеву в регистрации, так как после отбраковки части подписных листов у него оказалось недостаточно подписей.

18 мая 2012 года был отправлен в отставку с поста губернатора Иркутской области, с формулировкой «по собственному желанию». И. о. губернатора был назначен Сергей Ерощенко.

С января 2016 года стал сенатором Федерального собрания РФ от исполнительной власти Сахалинской области.