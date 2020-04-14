Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дмитрий Разумов подал документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Иркутска. Заявление он подал 15 апреля. Таким образом, он стал четвертым претендентом на пост главы города.

Сейчас Дмитрий Разумов возглавляет городскую общественную организацию содействия охране и защите памятников истории и культуры Иркутска «Наследие». НКО была создана в феврале 2018 года. До этого Дмитрий Разумов занимал должность вице-мэра Иркутска. Он занимал пост с 2010 по 2012 годы, когда градоначальником был Виктор Кондрашов.

Дмитрий Разумов уволился из администрации в середине декабря 2012 года, получив работу в комитете по транспортной политике и ЖКХ Ленинградской области. Кстати, до своего назначения на должность вице-мэра Иркутска он занимал пост замминистра жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области. Регион в то время возглавлял Дмитрий Мезенцев.

В 2016 году уже при губернаторе Сергее Левченко Дмитрий Разумов призвал общественников и реставраторов региона добиться назначения руководителя областной службы по охране объектов культурного наследия. В это время у ведомства был лишь исполняющий обязанности руководителя. Бывший вице-мэр Иркутска предложил возглавить службу директору сибирского научно-исследовательского проектно-реставрационного института «Наследие» Надежде Красной и обратиться за этим к губернатору. Тем не менее, в июне 2016 года службу возглавил Евгений Корниенко.

Напомним, на сегодняшний день в конкурсную комиссию подано четыре заявления о выдвижении на пост мэра Иркутска. Первым документы подал депутат думы города Виталий Матвийчук. Затем о своем желании возглавить Иркутск заявил бизнесмен и член Общественной палаты Иркутской области Антон Егерев. Третьим кандидатом стала временно неработающая Анна Романова.

Два кандидата - Виталий Матвийчук и Антон Егерев - официально зарегистрированы в качестве кандидатов в мэры города.

Напомним, конкурсная комиссия приступила к работе 6 апреля. В этот же день стартовал прием заявлений от потенциальных претендентов на пост мэра Иркутска.

Ранее Телеинформ писал, что 3 апреля на внеочередном заседании думы Иркутска был определен состав конкурсной комиссии. Ими стали юрист Владимир Шободоев, принимавший участие в разработке положения о выборах, а также вице-спикер гордумы Леонид Усов и депутат Александр Сафронов.

Все трое были предложены депутатами думы. Вместе с ними на вхождение в комиссию претендовали ещё две кандидатуры – депутат Александр Квасов и член КПРФ Сергей Чупров. В итоге членов комиссии выбрали с помощью рейтингового голосования.

Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев внёс три кандидатуры в состав комиссии – председателя Избирательной комиссии Иркутской области Илью Дмитриева, Почетного гражданина Иркутска Андрея Хоменко и председателя Общественной палаты Иркутской области Владимира Шпраха.

Вся информация о работе комиссии и процессе избрания мэра размещена на официальном сайте администрации города Иркутска https://admirk.ru/Pages/Vybory-mera.aspx в разделе «Городская власть/Выборы мэра».