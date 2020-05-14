|Политическая жизнь в Иркутской области
|14.05.2020
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Дмитрий Ружников сложил полномочия депутата ради поста вице-мэра Иркутска
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Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Дмитрий Ружников подал в отставку по собственному желанию в связи с предложением занять пост вице-мэра областного центра.
Как рассказал 14 мая на внеочередном заседании думы руководитель аппарата представительного органа власти Максим Абрамов, заявление от Дмитрия Ружникова поступило 8 мая.
Дмитрий Ружников поблагодарил коллег за работу и выразил надежду на конструктивный диалог с депутатами в его новом статусе.
Председатель думы Евгений Стекачёв, в свою очередь, также отметил, что новое назначение должно усилить консолидацию исполнительной и представительной ветвей власти Иркутска.
Напомним, Дмитрий Ружников на заседании думы Иркутска 30 апреля сложил с себя полномочия спикера по собственному желанию.