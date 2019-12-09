Дмитрий Ружников заявил, что дума Иркутска представит администрации свои поправки к бюджету 9 декабря

Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска намерены направить в администрацию свои поправки в бюджет 2020 года сегодня, 9 декабря. Об этом сообщил на пресс-конференции 9 декабря председатель думы Дмитрий Ружников.

В соответствии с регламентом через 2-3 дня после предоставления поправок состоится заседание бюджетной комиссии, а после – внеочередное заседание городской думы. Дмитрий Ружников выразил надежду, что бюджет 2020 года будет принят на этом внеочередном заседании.

Также спикер отметил, что народные избранники в своих поправках не касались ни доходной, ни расходной части бюджета. Они перераспределили 600 миллионов рублей внутри проекта. В частности, они «сняли» средства с предприятий пассажирского транспорта, содержания автодорог, убрали строку расходов на обновление техники «Иркутскавтодора» и устройство ливневых канализаций на территории бывшего ИВВАИУ, урезали финансирование МАУ «Праздник» и капремонта стадиона «Авиатор». Кроме того, депутаты предлагают снизить расходы на освещение деятельности мэрии в СМИ.

Высвободившиеся деньги предлагают вложить более чем в 20 направлений, включая благоустройство дворов, капремонты детских площадок в детсадах, проектирование дошкольных учреждений и школ, а также другие мероприятия.

Под обозначенными поправками подписались уже 20 народных избранников.

Дмитрий Ружников также уточнил, что администрация может наложить вето на эти поправки, однако решением 2/3 депутатского корпуса это вето можно будет снять. Кроме того, работа над проектом бюджета может идти вплоть до 31 декабря, однако спикер надеется, что всё закончится на этой неделе.

Напомним, ранее мэрия сообщила, что дума Иркутска до сих пор не направила в администрацию свои предложения к проекту бюджета 2020 года.