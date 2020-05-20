Дмитрия Бердникова депутаты ЗС не согласовали на пост первого замгубернатора Иркутской области

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На пост первого заместителя губернатора Иркутской области не согласована кандидатура экс-мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.

Его на этот пост на сессии Законодательного собрания 20 мая предложил утвердить временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Он напомнил, что Дмитрий Бердников уже показал себя с лучшей стороны на посту мэра Иркутска. Кроме того, он уже не первый месяц как исполняющий обязанности первого замгубернатора занимается решением вопросов ликвидации последствий наводнения 2019 года.

На сессии у депутатов не было ни одного вопроса к Дмитрию Бердникову, хотя он и просил задать «хоть один».

Как сообщил председатель счетной комиссии Антон Романов после подведения итогов тайного голосования, «этот день войдет в историю Заксобрания». За кандидатуру Дмитрия Бердникова проголосовали пять человек, воздержались – пять, против выступили 27 депутатов.