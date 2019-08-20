Досрочное голосование на выборах в думу Иркутска будет проходить с 28 августа по 7 сентября

Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Досрочное голосование за депутатов думы Иркутска назначено с 28 августа по 7 сентября 2019 года. Об этом сообщается в документах городской избирательной комиссии.

Досрочное голосование предназначено для тех избирателей, кто не сможет посетить избирательный участки в день голосования 8 сентября по уважительной причине.

Чтобы отдать свой голос в этом случае горожанам нужно будет явиться в иркутский избирком.

Напомним, в Иркутске выборы в думу проводятся в связи с истечением срока полномочий депутатов шестого созыва. На выборы в думу Иркутска зарегистрированы свыше 200 кандидатов.

КООРДИНАТЫ:

Рассмотрение заявлений избирателей и досрочное голосование проводятся в рабочие дни с 16.00 до 20.00 (без перерыва), в выходные дни – с 10.00 до 14.00 (без перерыва) по адресу: Иркутск, улица Марата, 14

Телефоны для справок: 8(3952)52-04-23, 52-02-93.