|Политика
|21.08.2019
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Досрочное голосование на выборах в думу Иркутска будет проходить с 28 августа по 7 сентября
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Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Досрочное голосование за депутатов думы Иркутска назначено с 28 августа по 7 сентября 2019 года. Об этом сообщается в документах городской избирательной комиссии.
Досрочное голосование предназначено для тех избирателей, кто не сможет посетить избирательный участки в день голосования 8 сентября по уважительной причине.
Чтобы отдать свой голос в этом случае горожанам нужно будет явиться в иркутский избирком.
Напомним, в Иркутске выборы в думу проводятся в связи с истечением срока полномочий депутатов шестого созыва. На выборы в думу Иркутска зарегистрированы свыше 200 кандидатов.
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