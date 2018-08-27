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28.08.2018

Досрочное голосование на выборах в ЗС стартовало в отдаленных районах Иркутской области

Чунский район, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), -  Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва стартовало 26 августа.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, первыми проголосовали избиратели села Червянка Чунского района (избирательный участок №1819). Добирались до этой территории организаторы выборов железнодорожным транспортом и на автомобиле (250 км). Всего там зарегистрирован 191 избиратель, участие в выборах приняли 77 человек (40,3%).

Кроме того, состоялось голосование отдельной группы избирателей избирательного участка №1816 в селе Выдрино Чунского района. Выполнить свой гражданский долг пришли 12 человек.

Напомним, выборы в ЗС пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

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