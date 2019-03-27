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28.03.2019

Довыборы в думу Бодайбо проведут 8 сентября по двум округам

Бодайбо, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На очередном заседании думы Бодайбо 26 марта о досрочном прекращении своих полномочий заявила депутат Татьяна Ахтямова. Теперь в единый день голосования 8 сентября 2019 года должны пройти довыборы двух депутатов гордумы, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Напомним, выборы в думу этого муниципалитета состоялись 10 сентября 2017 года и проходили по трем пятимандатным округам. Всего были избраны 15 депутатов. По словам председателя Бодайбинской ТИК Елены Моштаковой, депутат по округу №2 Светлана Буренкова ранее также отказалась от мандата. Таким образом,

Как отметила Елена Моштакова, финансирование выборов будет осуществляться за счет средств бюджета Бодайбинского МО, в связи с этим в главный финансовый документ будут вноситься изменения.

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