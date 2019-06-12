Дума Иркутска назначила выборы депутатов седьмого созыва

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы депутатов седьмого созыва назначила дума Иркутска на внеочередном заседании 13 июня.

– В соответствии с законодательством, выборы необходимо назначить до 19 июня. Решение о назначении плановых выборов принимается представительным органом власти. В связи с чем избирательная комиссия Иркутска внесла проект решения, – сказал председатель городского избиркома Андрей Мельников.

Опубликовать решение планируется 14 июня. Избирательная кампания начнётся с 15 июня. С этой даты все окружные комиссии будут принимать документы кандидатов.

Напомним, выборы будут проходить в связи с окончанием полномочий депутатов думы Иркутска шестого созыва. Их планируется провести в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Ранее со своими кандидатами на выборы через внутрипартийное голосование определилась партия «Единая Россия». Кроме того, известно, что нынешний мэр Иркутска Дмитрий Бердников, выбранный главой города из числа депутатов, намерен баллотироваться в порядке самовыдвижения.