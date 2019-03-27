Дума Иркутска отсрочила отставку депутатов Анатолия Аблова и Александра Панько

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска отложила рассмотрение вопросов, связанных с отставкой двух своих коллег Анатолия Аблова и Александра Панько. Депутатам не хватило документов, мотивирующих досрочное сложение полномочий. Об этом заявил руководитель аппарата думы Иркутска Максим Абрамов на заседании 28 марта.

– Заявления губернатора Иркутской области Сергея Левченко поступили в думу 27 февраля 2019 года. При этом по требованию закона к заявлению должны прилагаться проект решения думы о досрочном прекращении полномочий депутатов, а также документы, подтверждающие факты, которые являются основанием для отставки. Эти документы представлены не были. Поэтому просим губернатора направить в думу недостающие документы. Вопросы предлагается рассмотреть на ближайшем после поступления этих документов заседании думы, – отметил Максим Абрамов.

Напомним, думцы уже рассматривали вопрос об отставке Александра Панько. Тогда документы в гордуму были направлены с ошибками, поэтому вопрос отложили до следующего заседания. На этот раз депутатам представили только заключение проверяющей комиссии, но не дали ознакомиться с доказательствами вины Александра Панько. На том же заседании рассматривался и вопрос о лишении мандата Григория Резникова – тоже по инициативе главы региона. Кроме того, Сергей Левченко требует отставки еще одного городского депутата Ивана Гущина.Таким образом, сейчас глава региона предлагает лишить мандатов уже четырех депутатов думы Иркутска.