|Политика
|22.11.2019
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Дума Иркутска подготовила поправки в Устав города в связи с изменением процедуры избрания мэра
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Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска внесли проект изменений в Устав города, касающихся изменения процедуры избрания мэра областного центра. Об этом сообщает пресс-служба думы.
Сейчас в стадии подготовки находится проект положения о выборах мэра Иркутска и о создании конкурсной комиссии. Документы и поправки в Устав обсудят с жителями Иркутска, общественниками, экспертами и депутатами.
Напомним, по решению Законодательного собрания Иркутской области в областном центре меняется порядок избрания мэра. Раньше глава города выбирался большинством голосов депутатов думы (не менее двух третей от установленного числа) из своего состава. После принятия изменений кандидатом в мэры может стать гражданин, отобранный специальной комиссией, за которого проголосует абсолютное большинство городских парламентариев.
– Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» предполагает такой порядок избрания высшего должностного лица муниципалитета. Депутаты Законодательного собрания соответствующее решение приняли, и мы в его исполнение вносим поправки в Устав города Иркутска. Подготовленный Думой документ подписали 22 городских депутата, – рассказал председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников.
К полномочиям думы Иркутска отнесено избрание мэра города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам отбора. Также представительный орган разрабатывает и утверждает порядок и условия проведения конкурса на должность мэра и численность конкурсной комиссии, назначает половину членов комиссии.
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