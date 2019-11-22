Дума Иркутска подготовила поправки в Устав города в связи с изменением процедуры избрания мэра

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска внесли проект изменений в Устав города, касающихся изменения процедуры избрания мэра областного центра. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Сейчас в стадии подготовки находится проект положения о выборах мэра Иркутска и о создании конкурсной комиссии. Документы и поправки в Устав обсудят с жителями Иркутска, общественниками, экспертами и депутатами.

Напомним, по решению Законодательного собрания Иркутской области в областном центре меняется порядок избрания мэра. Раньше глава города выбирался большинством голосов депутатов думы (не менее двух третей от установленного числа) из своего состава. После принятия изменений кандидатом в мэры может стать гражданин, отобранный специальной комиссией, за которого проголосует абсолютное большинство городских парламентариев.

– Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» предполагает такой порядок избрания высшего должностного лица муниципалитета. Депутаты Законодательного собрания соответствующее решение приняли, и мы в его исполнение вносим поправки в Устав города Иркутска. Подготовленный Думой документ подписали 22 городских депутата, – рассказал председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников.

К полномочиям думы Иркутска отнесено избрание мэра города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам отбора. Также представительный орган разрабатывает и утверждает порядок и условия проведения конкурса на должность мэра и численность конкурсной комиссии, назначает половину членов комиссии.

Напомним , речь идет о введении новой конструкции избрания мэра Иркутска . Как и прежде, это – полномочия депутатов гордумы, однако, выбирать они будут не из своего состава, а из числа кандидатов, отобранных и предложенных специально созданной комиссией. Декларировалось, что половину состава ее будет назначать губернатор, вторую половину – гордума. Института сити-менеджера, вопреки распространенному заблуждению, в Иркутске вводить не предполагается, поскольку сити-менеджер – лицо наемное и может быть снято в любой момент по решению депутатского корпуса. В данном же случае дума избирает полноценного мэра, которого нельзя будет досрочно убрать с поста.

, речь идет о введении новой конструкции . Как и прежде, это – полномочия депутатов гордумы, однако, выбирать они будут не из своего состава, а из числа кандидатов, отобранных и предложенных специально созданной комиссией. Декларировалось, что половину состава ее будет назначать губернатор, вторую половину – гордума. Института сити-менеджера, вопреки распространенному заблуждению, в Иркутске вводить не предполагается, поскольку сити-менеджер – лицо наемное и может быть снято в любой момент по решению депутатского корпуса. В данном же случае дума избирает полноценного мэра, которого нельзя будет досрочно убрать с поста. Напомним также, что нынешний мэр Иркутска Дмитрий Бердников пятилетний срок пребывания на посту завершается в марте 2020 года. Некоторые участники политического процесса со стороны губернатора считают, что таким образом в городе создана правовая коллизия, которую непременно нужно урегулировать.