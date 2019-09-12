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Политика
13.09.2019

Дума Иркутска седьмого созыва проведет первое заседание 23 сентября

Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Первое заседание думы Иркутска седьмого созыва состоится 23 сентября. Соответствующее постановление 12 сентября издано мэром Иркутска, как того требует Регламент городского парламента.

Как сообщает пресс-служба гордумы, сформирован проект повестки первого заседания. Предварительно он состоит из шести вопросов. Будут подведены итоги голосования и результаты выборов депутатов думы Иркутска седьмого созыва, рассмотрен вопрос о муниципальных должностях в думе, об избрании председателя и его заместителей, а также о формировании постоянных комиссий думы с утверждением их численного и персонального составов.

Для выборов председателя будет сформирована счетная комиссия для проведения тайного голосования, утверждены форма бюллетеня для голосования.

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