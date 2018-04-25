Дума Иркутска утвердила отчёт мэра за 2017 год

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска на заседании 26 апреля утвердили отчёт мэра о результатах деятельности администрации города за 2017 год.

Отметим, этот документ уже был неоднократно представлен общественности. Как рассказала заместитель мэра-председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Альфия Валиулина, отчёт имеет несколько разделов.

– Структура отчёта сформирована в соответствии с основными приоритетами и выделенными в них направлениями стратегии социально-экономического развития Иркутска. В нём отражены направления «Развитый человеческий капитал», «Развитие экономики города Иркутска», «Гармоничная городская среда», «Совершенствование муниципального управления». Отчёт охватывает все сферы города, – сказала заммэра.

Она также напомнила, что в 2017 году администрация Иркутска выполнила все социальные обязательства по всем 21 целевой программе. Отчёт был представлен всем комиссиям думы Иркутска и горожанам.

Председатель постоянной комиссии думы Иркутска по экономической политике и бюджету Жанна Есева отметила положительную и динамическую работу администрации. Она подчеркнула, что первые результаты были ещё в 2016 году, а в 2017 году удалось нарастить налоговые поступления и объёмы софинансирования, что дало возможность городу развиваться, реконструировать объекты, благоустраивать территорию.

Кроме отчёта мэра депутаты утвердили проект решения думы об исполнении бюджета Иркутска за 2017 год.