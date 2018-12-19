Дума Иркутска в первом полугодии рассмотрит 158 вопросов

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - План работы думы Иркутска шестого созыва и постоянных комиссий на первое полугодие 2019 года традиционно утвердили на декабрьском заседании городского парламента 20 декабря. От депутатов поступило 158 предложений.

Как сообщает пресс-служба гордумы, на депутатские слушания внесено 31 предложение, для рассмотрения на постоянных комиссиях внесено 127 предложений, в том числе:

по муниципальному законодательству и правопорядку – 2;

по собственности и земельным отношениям – 6;

по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна – 46;

по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству – 31;

по социальной политике – 19;

по вопросам транспорта, связи и охране окружающей среды – 23.

Для рассмотрения на заседаниях городской думы мэром Иркутска внесено 30 предложений.

План работы думы Иркутска был предварительно рассмотрен на всех постоянных комиссиях и рекомендован к принятию с учетом поправок и предложений.