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20.12.2018

Дума Иркутска в первом полугодии рассмотрит 158 вопросов

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - План работы думы Иркутска шестого созыва и постоянных комиссий на первое полугодие 2019 года традиционно утвердили на декабрьском заседании городского парламента 20 декабря. От депутатов поступило 158 предложений.

Как сообщает пресс-служба гордумы, на депутатские слушания внесено 31 предложение, для рассмотрения на постоянных комиссиях внесено 127 предложений, в том числе:

  • по муниципальному законодательству и правопорядку – 2;
  • по собственности и земельным отношениям – 6;
  • по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна – 46;
  • по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству – 31;
  • по социальной политике – 19;
  • по вопросам транспорта, связи и охране окружающей среды – 23.

Для рассмотрения на заседаниях городской думы мэром Иркутска внесено 30 предложений.

План работы думы Иркутска был предварительно рассмотрен на всех постоянных комиссиях и рекомендован к принятию с учетом поправок и предложений.

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