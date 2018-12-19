|Политика
|20.12.2018
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Дума Иркутска в первом полугодии рассмотрит 158 вопросов
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Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - План работы думы Иркутска шестого созыва и постоянных комиссий на первое полугодие 2019 года традиционно утвердили на декабрьском заседании городского парламента 20 декабря. От депутатов поступило 158 предложений.
Как сообщает пресс-служба гордумы, на депутатские слушания внесено 31 предложение, для рассмотрения на постоянных комиссиях внесено 127 предложений, в том числе:
Для рассмотрения на заседаниях городской думы мэром Иркутска внесено 30 предложений.
План работы думы Иркутска был предварительно рассмотрен на всех постоянных комиссиях и рекомендован к принятию с учетом поправок и предложений.
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