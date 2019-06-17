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18.06.2019

Дума Саянска назначила выборы мэра на 8 сентября

Саянск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На внеочередном заседании думы Саянска 17 июня, проведенном по инициативе группы депутатов, рассмотрели вопрос о назначении выборов мэра города.

Согласно уставу муниципального образования, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до голосования. Единогласным решением парламентариев, выборы мэра Саянска назначены на 8 сентября 2019 года, сообщается в группе города в соцсети «Фэйсбук» со ссылкой на газету «Саянские зори».

Напомним, в настоящее время мэром Саянска является Олег Боровский.

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