|Политика
|18.06.2019
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Дума Саянска назначила выборы мэра на 8 сентября
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Саянск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На внеочередном заседании думы Саянска 17 июня, проведенном по инициативе группы депутатов, рассмотрели вопрос о назначении выборов мэра города.
Согласно уставу муниципального образования, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до голосования. Единогласным решением парламентариев, выборы мэра Саянска назначены на 8 сентября 2019 года,
Напомним, в настоящее время мэром Саянска является Олег Боровский.