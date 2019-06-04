Два депутата дум Свирска и Тулуна досрочно сложили полномочия

Свирск, Тулун, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В думах Свирска и Тулуна по одному депутату досрочно сложили полномочия. Теперь в Свирске в единый день голосования 8 сентября 2019 года проведут довыборы по еще одному одномандатному избирательному округу, в Тулуне состав представительного органа обновится полностью.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, в думу Свирска поступило заявление от депутата по одномандатному избирательному округу №4 Никиты Шеломидо о досрочном прекращений полномочий. Таким образом, дополнительные выборы депутатов проведут по одномандатным избирательным округам №1 и 4. Их назначит территориальный избирком.

Кроме того, досрочно сложила полномочия депутат думы Тулуна по одномандатному избирательному округу №15 Ирина Чижкова. Она представляла интересы жителей микрорайона Березовая роща.