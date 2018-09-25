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26.09.2018

Два муниципалитета в Зиминском районе планируют объединить

Зиминский район, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Масляногорское и Новолетиковское муниципальные образования в Зиминском районе хотят объединить. На начало октября 2018 года в этих населенных пунктах назначены общественные слушания на эту тему.

Согласно федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», объединение двух и более муниципальных образований, не влекущее изменения границ иных муниципалитетов, осуществляется с учетом мнения местного населения.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, если одобрение жителей будет получено и это решение закрепят местные думы, то после объединения должны будут пройти выборы главы и представительного органа нового муниципалитета.

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